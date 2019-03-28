【掉煙頭毀人家】無辜被燒屋　兩子失校服難上學　苦主：一無所有

樓上一支煙頭，毀人家園。逸東邨民Butt居於火警單位15年，不時投訴高空擲物，一個月兩次煙頭燒衣，今次釀成大火，煙頭燒屋。兩名兒子校服成灰燼，無法上學。Butt忙於逃生，如今身穿的T-shirt也是鄰居相借。

起火單位屋主Butt無奈多次投訴都無阻火警。（梁銘康攝） 每月都有煙頭燒爛衫 東涌逸東邨悅逸樓凌晨發生火警，250人慌忙逃生，單位因煙頭付之一炬，住戶Butt無奈說：「投訴都冇用。」Butt居於上址15年，不時有人掉煙頭，每月都有一兩次煙頭燒爛衣服事件，但今次導致全屋熏黑，家園盡毀。 Butt表示事發時正在睡覺，有人透過對講機通知他逃生。他見晾衫位置火光熊熊，未及穿衣馬上叫家人一起逃生，無奈指「乜都燒晒」，身上T-shirt也是鄰居所贈，但因為失去工作服無法上班，而兩名兒子失去校服亦無法上學。事主外母指周日來港探望女兒，無奈凌晨遇火警，感嘆「nothing's left（一無所有）。」

逸東全邨僅得兩支天眼 有人掉磚、屎尿、電熱水爐

工聯會社區幹事劉展鵬表示近年每月均有人從高空掉女性衞生用品，亦經常有人掉煙頭，高空擲物情況嚴重。最嚴重曾有人掉磚、屎尿、電熱水爐、玻璃樽和紙巾，他直斥房署扣分制如同虛設，特遣隊亦無執法。他表示逸東一及二邨，每邨只有一支天眼，成效成疑。他指去年年底房署開始更換邨內晾衣架，新式晾衣架晾衣架設於廚房拉繩式，一日未解決扔煙頭問題，都有可能再次引發火警。

根據房屋署屋邨管理扣分制，高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件可被扣15分。公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。