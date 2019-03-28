【深水埗劫案】牛頭角邨拘兩男女　檢假槍及77萬贓物　兩主犯在逃

深水埗桂林街一珠寶行，本月中發生的持械行劫案，珠寶行被劫去121條金器，總值總值130萬。警方今日交代案情，指日前根據閉路電視等資料，發現賊人於金鋪100米外將贓物交給接贓人，隨後該名接贓人曾到牛頭角上邨一單位，警方日前（26日）掩至牛頭角上邨一單位拘捕兩名男女，包括77歲女戶主，並於單位內起回64條金鏈失物，及檢獲一枝假槍，警方暫以串謀行劫及處理贓物罪名拘捕兩人，案件將明日於西九龍裁判法院提堂。而案件中的行劫者及接贓者仍然在逃。

警方於牛頭角上邨單位起回失物。（蔡正邦攝）

牛頭角單位拘男女 檢假槍起回64條金鏈

本年3月14日深水埗發生持械行劫案，一名持類似手槍物體的賊人，於桂林街一金行搶去121條金鏈後逃走。深水埗警區助理指揮官（刑事）警司陳寶倫指，警方前日（26日）下午採取拘捕行動，於牛頭角一單位拘一男一女，檢獲一支彷製手槍，並起回64條金鏈失物。

100米外交金器予接頭人

重案組高級督察鍾敬業表示，本月14日早上10時半，一名戴口罩男子進入金鋪，於腰間取出疑似槍械指嚇店內職員，要求他們將金器取出，劫走總值130萬元的121條金器逃走。警方接獲接市民報案後，即翻查附近閉路電視，發現該名匪徒於金鋪附近100米以外位置，將金器交予另一名男子接贓。警方及後發現該名男子曾到牛頭角上邨一單位，於是日前（26日）展開拘捕行動，於單位發現一男一女，並檢回64條金鏈失物，總共77萬，經金鋪職員確認為當日的失物；另外，警方亦於單位內搜獲一支彷製塑膠槍，根據其外型，不排除與案件有關。