【車禍熱點】大涌橋路兩車相撞　七人車跌落草叢司機被困

七人車男司機送院治理。(賴南秋攝)

沙田大涌橋路發生又車禍。凌晨零時許，一輛寶馬私家車，沿沙田圍路向沙田鄉事會路方向行駛，途至河畔花園對開十字路口時，突與一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的本田七人車相撞，七人車登時失控越過路邊鐵欄，跌落路邊斜坡草叢。

七人車男司機一度被困。消防到場協助傷者離開車廂，他面部受輕傷，由救護員送院治理。至於年約70歲的寶馬男司機則無恙，登上警車協助調查。警方正調查車禍成因。

涉事的大涌橋路與沙田鄉事會路交界，過往發生多宗交通意外。單是去年，這個路口已最少發生3宗車禍。去年1月20日凌晨，兩輛的士在上址相撞，3人受傷；去年5月19日凌晨，一輛的士及一輛城巴在上址發生碰撞，的士嚴重損毀，兩車司機受傷；去年7月18日凌晨的意外，亦是涉及兩輛的士，釀成6人受傷。去年5月29日清晨，附近的大涌橋路與火炭路交界發生一宗嚴重車禍，一輛專線小巴與客貨車相撞後翻側，最少14人受傷，多人被困。

而2015年1月19日晚上，上址更發生一宗嚴重車禍，奪走一條人命。當時一輛九巴沿大涌橋路往馬鞍山行駛，擬右轉入沙角街期間，撞向對面線一輛的士，的士失控撞及一輛專線小巴及一輛私家車。的士車身嚴重變形，57歲的士司機傷重不治，另有19人受傷。

2010年5月17日凌晨，一輛專線小巴與的士在上址路口相撞，小巴連人帶車飛跌落行人隧道，一名小巴男乘客當場死亡，兩名的士乘客重創。

據了解，上址十字路口多次發生意外，不排除有司機睇錯「孭仔燈」有關。