警派員放蛇打擊白牌車 　三名男女司機被捕

警方派員放蛇打擊白牌車，行動中拘捕三名男女司機，涉「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」，及扣查涉事的三輛車輛。

警方新界南總區交通部特遣隊根據線報及經調查後，今日(29日)上午約9時，派員喬裝乘客租用兩輛私家車，分別由荃灣及葵涌前往機場航展道，兩名司機分別收取車資約400元及430元。此外，警方亦派員喬裝乘客，以約110元車資租用一輛輕型貨車由荃灣前往火炭。

三部白牌車涉非法改裝 扣留驗車

當抵達目的地時，人員隨即表露身份，40歲姓廖私家車男司機、44歲姓陳私家車女司機及59歲姓孔輕型貨車男司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」被捕。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。另外，三輛肇事車輛均懷疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，已被扣查作進一步檢驗。

警方強調，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。

涉事的三輛車正被扣查。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款五千元及監禁三個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁六個月。根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款一萬元及監禁十二個月，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。