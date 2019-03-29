【高鐵裁員】西九站裁百人　一日兩企跳、墮軌　被炒職員禁足禁區

高鐵西九龍站昨日（28日）接連發生職員於站內危站及墮軌事件，據知事件原因最近西九龍站大裁員，逾百名車站外判職員，近日相繼收到承辦商「大信封」，因而引起員工不滿。有知情人士透露，承辦商早前曾召開員工大會，詢問員工會否自願離職，後來陸續向員工開刀，被解僱的員工今日起更被沒收禁區證，只準於禁區外範圍繼續工作。有被炒職員直言對公司做法「敢怒不敢言」。

兩女職員接連企跳及墮軌

昨早9時許，一名40歲姓張女車站助理，因拒絕公司轉職要求被炒，聲稱因不開心企圖由站內高處跳下，警方到場游說後，女子回復平靜，被送院治理。至晚上7時許，再有一名46歲姓陳女月台助理，值勤期間於車站月台跌落路軌，其他月台職員拍下緊急按鈕阻止列車駛離報警求助，同時通報香港及內地相關部門，女子手腳擦傷被送院治理，目前仍於醫院留醫。

國際永勝早前向高鐵西九龍站員工發出內部通告交代新安排。（資料圖片）

外判商大裁員 聲稱優化人手

有知情人士透露，兩名女職員原來同受僱於港鐵外判商國際永勝護衛管理公司，而近日公司向西九龍站員工進行大裁員，解僱超過一百名員工，兩人為裁員名單內，對解僱感到不滿。知情人士又指，國際永勝於本月初曾召開員工大會，聲稱「配合地鐵政策，改行輪更制」，詢問員工會否選擇離職或繼續留下，當時國際永勝表示如果選擇留下的員工會繼續聘請。惟於一星期後，多名員工陸續收到解僱信，按合約通知期，陸續需於4月離職。

墮軌事故後外判工禁足禁區

知情人士又指，昨日於女月台助理墮軌後，港鐵要求外判職員離開月台，「驚佢哋影相」，於今日又收走他們的禁區證，不准他們繼續於禁區月台當值。國際永勝早前曾向員工發公告，指高鐵香港段通車初期因要處理旅客查詢等工作而短暫增加額外人手，惟通車半年大致運作暢順，決定「優化」人手安排及調整工作時間，新措施包括合併售票員、車站助理及行李車處理員為「車站服務員」；保安員及交通管制員合併為「保安員」。同時將原本更表「大調更」，原本的三更制被改成多達11個更分，當時已有員工感無所適從而選擇離開。

被炒員工：「敢怒不敢言」

香港01記者今日於西九龍站視察，仍有多名身穿橙色的外判職員於大堂值勤，有職員透露自己同樣已被裁，他指公司裁員涉及多個部門同事，裁員原因並無準則，早前聲稱合併職位只是假象，公司近十日分多批派發大信封，「諗住佢會停啦，都炒咗咁多波，點知又有一波」，他估計至今已解僱數百人。而今日他仍然繼續上班，因仍要按合約辦事，「如果擅離職守，佢可以唔補畀你嘛」，是弱勢一群，無法與大財團抗衡，對其做法只能敢怒不敢言，同事間的士氣低落。

昨日發生墮軌事件的車站B4層屬內地口岸區，需要禁區證才能進入，職員透露昨日墮軌發生後，港鐵已收走被解僱員工的禁區證，只能於其他月台及非禁區範圍工作。月薪12,800元的他僅入職個多月就被解僱，他表示「人微言輕，有乜辦法」，被解僱後亦未有打算。

港鐵：恢復原定編制 載客量非考慮因素

港鐵回覆查詢指，高鐵香港段部分服務按既定安排交予服務承辦商負責，包括車站助理及客戶服務等工作。於開通初期，為方便旅客了解及適應新服務及車站設施，港鐵特别與服務承辦商協商在原定人手編制外短暫增加額外人手，在開通初期加強處理旅客查詢等客戶服務的工作。高鐵香港段開通至今，整體運作大致暢順，港鐵指據悉車站服務承辦商最近正進行內部人手及工作安排的檢討，在維持車站運作暢順的大前題下，恢復原定編制的人手，而載客量並不是其考慮因素。

港鐵指一直與服務承辦商保持緊密聯繫，了解到承辦商已經盡力為員工安排內部轉職，亦指再次要求服務承辦商要與其員工保持充份有效的溝通，妥善處理其員工事宜，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求。

工會促安排調職

工聯會香港鐵路工會聯合會多名成員，昨日聯同立法會議員陸頌雄於西九龍高鐵站進行示威，主席林偉強要求港鐵及國際永勝與工會約見交代事件，他指於勞方角度員工一直為公司賣力，「開張時為你搏到盡」，現時裁員做法不近人情，又認為即使是外判員工，港鐵亦需要負責，認為兩公司應為所有遣散員工安排調職。林又質疑如西九龍站削減人手後，於繁忙時間會否不勝負荷「爆鑊」。