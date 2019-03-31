【大涌橋路車禍】的士小巴相撞　三男六女受傷

清晨6時許，沙田大涌橋路與沙田鄉事會路交界發生一宗交通意外，一輛市區的士與一部小巴相撞，小巴直鏟上交通燈柱，車頭嚴重損毀，事件中3男6女受傷，幸好眾人輕傷，由救護車送威爾斯親王醫院治理。據悉，的士沿大涌橋路往第一城方向，而小巴則沿沙田圍路經沙田鄉事會路方向行駛。警方正調查事件起因，不排除有人不依交通規則行駛肇禍。

大涌橋路過往屢次發生嚴重交通意外，兩日前（29日），一輛寶馬私家車沿沙田圍路向沙田鄉事會路方向行駛，途至河畔花園對開十字路口時，突與一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的本田七人車相撞，七人車失控越過路邊鐵欄，跌落路邊斜坡草叢，司機一度被困。去年5月7日，一輛載客專線小巴，沿沙田車公廟路往馬鞍山方向行駛，至大涌橋路與獅子山隧道公路交界十字路口時，遭一輛出九龍的九巴攔腰猛撞，小巴翻側，司機及八名乘客受傷送院。2015年1月19日，47X九巴沿大涌橋路轉入沙角街時與的士相撞，的士再先後撞及專線小巴與七人車，造成1死19傷慘劇。2010年5月17日發生，一輛專線小巴與的士相撞後，失控掃欄鏟上行人路，再飛插至河畔花園對開的行人隧道內，有小巴乘客當場被拋出車廂慘死，釀成一死六傷。