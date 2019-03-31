大澳划獨木舟男子失蹤　警方消防出動直升機搜索　

強烈季候風信號生效期間，傍晚6時許，警方接到報案，指一行人在大澳對開海面划獨木舟，惟7艘獨木舟中，最終只有6艘回航，懷疑其中一艘獨木舟「反艇」，艇上一男子亦告失蹤，其餘人士見狀於是即時報警。警方、及消防接報到場搜救，政府飛行服務隊亦出動直升機亦到場協助，但暫未有發現，搜救仍在進行，警方正調查事件。



有大澳居民指，下午過後，大澳海面忽然大風大浪，據知失蹤者當時於避風塘對開海面反艇失蹤。另外，大澳沒有無獨木舟租借，但間中有遊客從東涌租獨木舟划到大澳，而大嶼山長沙亦有私人水上活動中心可供租獨木舟，但大澳人很少參與這項活動。

近年本港因划獨木舟而發生的意外：

2012年6月，大嶼山曾發生翻獨木舟奪命意外，3人划獨木舟至海中，遇風浪翻沉，一名男子疑見同伴不諳水性，讓兩人先划獨木舟上岸，最終在游返岸時遇溺不治。

2013年8月，香港科技大學11名學生及交流生在三號風球懸掛下，一同在西貢海下划獨木舟遊玩，至晚上卻只有兩人划艇回來，其餘人士失蹤，租賃獨木舟的士多負責人報案，幸在一個多小時在荔枝莊尋回失蹤學生。

2017年10月，8名在一號風球懸掛下，划獨木舟由沙下出發擬往白沙，疑難抵風浪及體力不支，打算往附近青洲石灘暫避，惟其中四人失蹤，搜救人員派出小艇前往搜索，終將4人尋回，眾人未有受傷。