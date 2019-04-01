【張國榮逝世16周年】歌迷憶偶像泣不成聲　經典台詞悼念哥哥

「春天該很好你若尚在場」——16年前4月1日文華酒店一聲巨響，一代巨星「張國榮」自此殞落；哥哥的生命定格在下午6時43分，即使張國榮逝世，但歌迷卻從未忘記當日，正如《阿飛正傳》對白「因為你我會記住這一分鐘」。哥哥逝世十六周年，文華酒店外一大早已有大批歌迷到場獻花，有內地歌迷言談間憶起偶像泣不成聲，直言「是哥哥陪伴我這麼多年」；亦有歌迷專程到港獻上99枝玫瑰，寓意長長久久。

今天為張國榮逝世16周年，早上文華酒店外已放滿一排排鮮花，哥哥的畫像隨處可見，有歌迷附上悼念卡片，寫有張國榮曾經的經典台詞及歌詞，包括「何寶榮，不如我地從頭嚟過」、「為你鍾情」，以及「I MISS YOU」、「永遠記得」、「16」等悼念字句。早上約十時半，已有約三十名歌迷到文華酒店外獻花，道路兩旁擠滿人群。

閰小姐攜同99枝代表長久的玫瑰前來悼念。（鄧詠中攝）

歌迷攜99枝玫瑰 寓意長長久久

來自內地海南的歌迷，千里迢迢到港悼念哥哥，言談間泣不成聲指第一次來悼念，自己的歌單裡全都是張國榮的歌曲，「從一個懵懂的小孩到成為大人，是哥哥陪伴我這麼多年」。

來自北京的閰小姐，攜同99枝代表長長久久的玫瑰前來悼念，她表示自十年前開始到此獻花，從大學時代便追隨張國榮，自哥哥離世後每年都會來悼念，直言很想念他；她表示，雖然哥哥已離開，「他的歌、電影、作品都在陪伴我們。」來自廣州的GEORGE則表示，去年自己一個人到場，今年則與母親一同前來，對於哥哥的離世感到很可惜，自己很喜歡哥哥的音樂，今次帶了11枝黛安娜玫瑰，代表一生一世都會喜歡哥哥。