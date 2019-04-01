【好人好事】生日遇天降「橫財」　25歲熱心男路不拾遺物歸原主

如果有一日你於街頭拾到巨款，會怎樣處理？一名25歲熱心男，生日慶祝過後搭的士回家，卻無意發現一個裝有10萬元現金的銀包，路不拾遺的他即時聯絡銀包中的卡片主人，即日將銀包歸還原主。事主於網上分享事件後獲網民激讚，熱心男直言「無諗過搞咁大」，但指能與大眾分享正能量亦是好事。

事主Howers憶述，上周末經歷了一個難忘生日，周六（30日）晚他與朋友通宵慶祝過後，翌日早上準備乘的士回家，甫打開車門即發現一個長形銀包，內有100張一千元紙幣，「當時我淨係諗住搵番物主，打開銀包發現有身份證，同一張卡片」，Howers即時透過卡片的電話，加入對方的微訊，終於當日下午聯絡到失主。

失主欲酬金答謝

Howers指與失主夫婦見面時，得知對方原來是來自深圳的生意人，當晚即將要回到內地，對方一見面就指「以為我會係叔叔或者伯伯，估唔到係個後生仔」，並對他表示感激之情，更欲將一疊一千元塞進他的口袋，惟Howers即時拒絕，他指自己只是希望物歸原主，並不期望有回報。Howers其後於Facebook上分享經歷，表示「呢件事係我2019年最好嘅生日禮物，覺得自己又成長了」，並獲不少網民讚賞。

「無諗過搞咁大，本身係想分享吓，但可以同大眾分享正能量都係好事」，任職保險業的Howers指，未有想過要將銀包據為己有，指自己的正直性格是來自父母的報導，而且因自己的職業講求專業及誠信，「誠信涵蓋好多嘢，如果做錯決定就無咗」。