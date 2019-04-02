【上水劫案】途人追踢賊車　洪水橋尋回　遺背囊染血利刀

今（2日）早上8時11分，一對男女路經於上水符興街1號至49號對開位置時，突然遭三名男子持刀指嚇，並掠去內有逾三十萬現金的背囊後即登上一輛橙色私家車後逃去無蹤。警方於10時許於洪水橋丹桂村尋回賊車。有目擊者表示，當時刀匪持刀架向男事主頸部並搶去其背囊。期間女事主表現驚慌並不斷高呼：「唔好斬佢呀！」，及後警察亦迅速到達現場，將兩名傷者送往北區醫院治理。賊車離開時，有途人見狀爆粗追罵，及踢向賊車。

村內垃圾房檢獲一個灰色背囊，內有3把利刀及一頂螢光綠色的鴨咀帽。（鄧栢良攝）

警方於10時許在距離事發現場約21.5公里的洪水橋丹桂村發現一輛橙色私家車，並在村內垃圾房檢獲一個灰色背囊，內有3把利刀，而其中一把刀柄染血，而袋內有一頂螢光綠色的鴨咀帽，初步相信與斬人劫案有關，正封鎖現場調查。警方亦正通緝4名賊人，其中一人灰衫、藍色牛仔褲、黑帽，一人穿紅色風褸、藍牛仔褲，另一人黑衫，並有一名司機在逃。

現場消息指，今早有一名拾荒婦人在丹桂村路的垃圾站內發現一個藏有3把利刀的背囊，大驚報警。警察到場，並在附近一帶搜索，發現該輛懷疑涉案車輛停泊於距離垃圾站400米的路邊。據了解，被劫的男女為夫婦，男傷者持雙程證來港，女事主為香港人，他們居於內地，從事找換生意，今早來港時，剛下車就被劫。