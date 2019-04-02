旺角三健身中心遭刑毀　錘仔打爆電腦及玻璃　約值廿多萬元

旺角三間樓上健身中心，一小時內分別被多名錘仔幫登門掃場，持錘仔毀壞玻璃及電腦等，警方探員到場調查。事發於今（2日）晚上7時10分，旺角油麻地彌敦道576號和富商業大廈7樓一間健身中心，三、四名男子分別戴鴨舌帽、口罩，然後闖入上址，大叫﹕「行開行開，唔關事嘅走開。」繼而以錘仔擊破玻璃及健身中心，有人報警求助。

約26分鐘後，旺角彌敦道636號銀行中心7樓一單位，同樣是健身中心，亦被人刑毀。據悉，此店開業年多，長期有職員在樓下派傳單招攬客人光顧，經常有警察上門調查。至晚上7時53分，有人報案指彌敦道575號大廈六樓另一健身中心，同樣被惡煞衝入，以相同手法刑毀。警方反黑組人員到場調查事件。

晚上7時53分，有人報案指油麻地彌敦道575號大廈六樓另一健身中心，同樣被惡煞衝入及刑毀。(林振華攝)

警方指，分別在晚上7時10分及7時53分，接獲兩間健身中心的職員報案，指有6至7名非華裔男子，疑以鎚子毀壞兩間健身中心的財物，該批非華裔男子其後逃去。警員接報到場經初步調查，發現彌敦道576號健身中心內，有兩扇玻璃門、一個電腦屏幕、一張桌子及兩個獎座被毀壞，損失金額約2.3萬元；而彌敦道575號健身中心內，則有兩部電腦、兩部健身器材、五塊落地玻璃及一扇玻璃防煙門被毀壞，損失金額約23.2萬元。案件列「刑事毀壞」。

此外，警方又於7時36分接獲旺角彌敦道一健身中心職員報案，指早前被一名男子以言語恐嚇。警方初步調查，案件列「刑事恐嚇」。該名疑人壯材，年約25至35歲。

以上案件均交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。