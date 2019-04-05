海關機場檢四氫大麻酚毒郵包　搗尖沙咀零售店拘1男子

香港海關破獲毒郵包案，本周分別在香港國際機場、長沙灣及尖沙咀檢獲懷疑含有四氫大麻酚提煉物產品、尼古丁產品及約23克懷疑大麻花，總值約4.5萬元，並拘捕一名34歲男子。

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香港海關於周日及周一（3月31日及4月1日），在香港國際機場及長沙灣先後截獲兩個由美國郵寄來港，共重約5公斤懷疑含有毒品四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，簡稱THC）提煉物的包裹。人員根據包裹上的收件地址作進一步調查，並於昨日（3日）下午掩至尖沙咀一間販售吸煙相關產品的店舖，起出另外28件懷疑含有四氫大麻酚提煉物產品、11件含有懷疑尼古丁產品及約23克懷疑大麻花。

案中檢獲毒品估計市值共約4.5萬元，人員拘捕一名34歲涉案店舖男負責人。案件仍在調查中，被捕男子現已保釋候查。

根據《危險藥物條例》（《條例》），販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關同時提醒公眾人士，大麻及四氫大麻酚屬《條例》定明的危險藥物。除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。