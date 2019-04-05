【梧桐寨死亡自拍】26歲女瀑布自拍　失足飛墮三十米　撞凹前額亡

大埔林錦公路近梧桐寨有人由瀑布墮下昏迷。今日上午11時48分，警方及消防接獲報案指，一名26歲外籍女子於梧桐寨瀑布墮下，倒臥潭中，陷入昏迷，姓黃男行山人士將她救起，並報警求助，及在旁陪伴事主。政府飛行服務隊直升機出動，她被送往屯門醫院，搶救無效，延至下午1時31分證實死亡。警方經調查後，相信事主由一個30米高的瀑布意外墮下，事件無可疑，案件現列作「送院時死亡」處理，死因有待剖屍確認。

現場消息指，報案人與事主並非同行，他行經涉事地點時，發現一名女子在湖泊中載浮載沉，頭部嚴重受傷，於是報警。據悉，當時死者正在自拍，其間懷疑失足，由30米高的瀑布墮下，倒臥瀑布底的水潭中。有行山人士目擊事件，隨即將死者拉上岸邊。與死者同行的仍有5人，同行友人立即趕至現場，有人泣不成聲，有其他行山人士上前幫忙，將手放女子頸上量脈搏。目擊者相信傷者失足由懸崖邊墮至湖泊。

有目擊飛行服務隊拯救傷者的行山人士稱，傷者為菲律賓籍人士，聯同5位同鄉行山。（讀者提供圖片） 有目擊飛行服務隊拯救傷者的行山人士稱，傷者為菲律賓籍人士，聯同5位同鄉行山。飛行服務隊救起女事主時，見到女事主前額凹陷，頭部重創。 梧桐寨瀑布共有四條主要瀑布，分別為井底瀑、中瀑、主瀑及散髮瀑，其中主瀑高度逾30米，是梧桐寨瀑布中最高。最細的井底瀑大約只5米高。