【丁權覆核案】又賒又借花逾千萬打官司　覆核王郭卓堅最難忘一役

外號「長洲覆核王」的郭卓堅，除了挑戰丁屋政策違憲，過去多年屢就社會問題提出司法覆核逾50次，包括政改諮詢、立法會替補機制、廣深港高鐵一地兩檢等。郭卓堅形容，挑戰丁屋政策是「歷來一次最深刻的司法覆核」，又稱「今次是關乎全港市民的利益」，笑言「除了新界原居民外，應該沒有人再投訴我浪費公帑了吧！」

四年前，長洲居民郭卓堅質疑丁權並非新界原居民傳統權益、歧視女性，要求法庭裁定丁屋政策違憲。法官今早頒布裁決，裁定原居民以免費建屋牌照形式建屋，屬合法傳統權益，但以其餘兩種形式建屋，不屬傳統權益，郭卓堅獲裁定部份勝訴。

「有喜有怒」

現年81歲的郭卓堅對裁決結果形容「有喜有怒」，認為法庭仍保留丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原居民傳統權益，令未來政府取地建公屋恐面對繁複的挑戰，會繼續提出上訴，又稱對上訴「充滿信心」。

（張浩維攝）

訴訟費用「又賒又借」

回顧過去四年，對有關訴訟的努力，郭卓堅形容是「非常辛苦」，需花費逾千萬元收集文件和尋求法律專家意見，「過去要又賒又借，感激各方人士的支持才能成事」。

反對渡輪加價踏上覆核之路

2006年，當時68歲的郭卓堅首次踏上「覆核」之路。當時，運輸署批准新渡輪的中環至長洲航線加價，郭卓堅因不滿政府以長洲航綫盈利補貼其他虧損航綫，首次申請司法覆核，反對運輸署批准新渡輪加價的申請。

此後十多年來，他就在公眾利益相關的事件提出逾50次司法覆核，由以長洲居民身分，為街坊爭取權益，如政府計劃在石鼓洲興建焚化爐，以至全港性社會議題，包政改諮詢報告、立法會替補機制、鉛水事件、要求禁止執行廣深港高鐵一地兩檢等，故有「長洲覆核王」之稱。

過去要又賒又借，感激各方人士的支持才能成事 覆核王郭卓堅

丁權覆核案，是覆核王郭卓堅最難忘一役。（張浩維攝）

喜見年輕人出謀獻策

郭卓堅表示，今次挑戰丁權是「歷來最難忘一仗」，他稱「因為過去大多是針對一個人，如前特首梁振英，又或是一個部門和個別議題，但今次是為全港市民的利益發聲，在水深火熱的居屋問題、女性權益問題，為港人爭取利益。除了新界原居民外，應該沒有人再投訴我浪費公帑了吧！」

早前郭卓堅曾受訪時稱，希望下一代「接班」繼續為公義發聲，他稱今次案件喜見有不少本土組織的年輕人為他出謀獻策，「對未來香港公義之路充滿有希望」。