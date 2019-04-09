【山林道衝突】近百警力反黑　新義安獨家睇場酒吧大廈　逐間查牌

所有出入人士均需登記。(陳永武攝)

自前日清晨(7日)，尖沙咀山林道爆發警黑街頭衝突之後，警方自昨日(8日)凌晨起，在區內大小夜場大肆「掃蕩」，同時又拘捕最少5名黑幫男。警方「打蛇隨棍上」，今日凌晨繼續在區內掃場，趁機打擊黑社會的氣焰。

今日(9日)凌晨零時，接近一百名警方人員，包括反黑(反三合會行動組)、O記(有組織罪案及三合會調查科)、PTU(機動部隊)等人員，高調出現在漆咸道南嘉芙中心，封鎖出入口，門外有警員駐守，出入人士均需登記。警員遂登上大廈，逐家娛樂場所進行查牌工作。

據了解，上址大廈的酒吧及夜場的「睇場」工作，均由黑幫新義安「獨家代理」。而昨日涉案被捕人士，據知亦是新X安在區內的小頭目。