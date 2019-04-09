【山林道衝突】近百警力反黑　新義安獨家睇場酒吧大廈　逐間查牌

撰文：凌逸德
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所有出入人士均需登記。(陳永武攝)
自前日清晨(7日)，尖沙咀山林道爆發警黑街頭衝突之後，警方自昨日(8日)凌晨起，在區內大小夜場大肆「掃蕩」，同時又拘捕最少5名黑幫男。警方「打蛇隨棍上」，今日凌晨繼續在區內掃場，趁機打擊黑社會的氣焰。
今日(9日)凌晨零時，接近一百名警方人員，包括反黑(反三合會行動組)、O記(有組織罪案及三合會調查科)、PTU(機動部隊)等人員，高調出現在漆咸道南嘉芙中心，封鎖出入口，門外有警員駐守，出入人士均需登記。警員遂登上大廈，逐家娛樂場所進行查牌工作。
據了解，上址大廈的酒吧及夜場的「睇場」工作，均由黑幫新義安「獨家代理」。而昨日涉案被捕人士，據知亦是新X安在區內的小頭目。
周二凌晨 尖沙咀酒吧大廈查牌行動
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山林道警黑衝突源於本周日（7日），有網民於Facebook上載兩條片，稱「山林道暴動」，當日早上約七時，反黑組在山林道進行反罪惡巡邏，約15名有酒氣的新義安成員途經，警黑相遇，黑幫成員起哄徘徊不散，反黑組上前勸喻他們離開，期間有人情緒激動，探員持警棍戒備，有黑幫成員捉住警棍，亦有成員被制服在私家車車頭場面混亂，其後西九龍衝鋒隊及軍裝巡邏小隊到場支持。隨後眾人離開。
山林道周日早上警黑衝突情況
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新義安小頭目被捕
事隔一日，警方其後各區拘捕5名男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。據了解，被捕的5人有黑幫「新義安」背景，其中一人為人稱「哥仔」的小頭目。拘捕了涉案人士後，警方一連數日在尖沙咀進行反罪案行動，到多間夜場查牌，以打擊黑社會氣焰。