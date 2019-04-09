【恐怖街市】石湖墟街市天降冷氣組件　擊中BB車　網民：恐怖

冷氣機隔熱層剝落擊中嬰兒車，險傷幼童。Facebook一專頁上載一片段，今早在上水石湖墟街市，一塊大型冷氣機隔熱層突然脫落，擊中凍肉舖前一名婆婆推著嬰兒車的車篷再墮地，街坊抱頭閃避，嚇得正在買餸的婆婆連忙丟下貨品，推着嬰兒車離開，相信嬰兒車護住幼童，並無大礙。網民感到事件「好恐怖」，直呼：「咁即係成個街市都好危險！」

Facebook「北區靠北」上載驚險一幕片段，顯示時間為今日（9日）上午11時57分，上水石湖墟街市一凍肉舖，一名婆婆正揀選肉丸，將掛滿餸菜物品並載着幼童的嬰兒車停在背後，其間一塊約4呎乘1呎的冷氣機隔熱層瞬間「從天而降」，擊中嬰兒車，疑發生巨響，街坊抱頭閃避，婆婆受驚回望嬰兒車，再向上一望查看何故，隨即放下凍肉，拉開嬰兒車，依靠的嬰兒車隔熱層隨即整塊跌在地上。

數名街方查看幼童情況，相信並無大礙，老婦推着嬰兒車離開，仍憂心忡忡回望險傷害嬰兒的隔熱層。

上載片段的「北區靠北」稱，冷氣機隔熱層因老化而脫落，網民看罷片段擔憂幼童安全，「BB車個BB有冇事？」感到「好恐怖」，又指「咁即係成個街市都好危險」。

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新民黨社區發展主任孔永業中午在Facebook表示，事件沒有造成傷亡，他已聯絡食環署，並一同視察意外地點，發現還有一塊隔熱層鬆脫，食環署已即時派人除去鬆脫的隔熱層，機電署下午亦會派人檢查，防止同類事件再次發生。