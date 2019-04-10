【土瓜灣兇殺案】菲籍女疑遭拳打頭部重創殞命　非裔夫警署自首

刑事偵緝探員到場調查。(陳永武攝) 昨晚(10日)9時許，警方接獲一名非華裔男子報案，指其妻子在家中昏迷不醒。救援人員依據報案人提供資料，趕到土瓜灣鵬程街14號至16號一單位，消防破門入屋，發現一名中年婦人在單位內昏迷，救護員立即為她檢查，惟當場證實明顯死亡。 警方初步調查，據知有人報稱，上午時份與妻子發生爭執，期間雙方大打出手，有人隨後離開寓所。刑事偵緝探員到場接手調查，初步得知女死者身上有傷痕，但是否致命傷等，則要待進一步檢驗。警方最初列作「屍體發現」案，交由九龍城警區重案組人員已接手調查。 直至今日(11日)凌晨，警方將案件列作謀殺案跟進。據悉死者為菲律賓籍女子；至於其丈夫則為非洲裔男子，持行街紙留港。

仵工將死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

九龍城警區刑事總督察呂思灝表示，昨晚約9時半，一名非華裔男子到黃大仙警署自首，指較早前與妻子爭執後，殺死了妻子。警方到達鵬程街一個劏房單位，消防破門入屋，發現女事主倒臥床上。救護員檢查證實明顯死亡，頭部有多處傷痕。

法醫到場初步驗屍，呂透露，經調查後初步得悉死者死去約12至20小時，懷疑死者的傷痕由赤手空拳所造成，經調查後以涉嫌謀殺將該男子拘捕。

被捕男子37歲，岡比亞籍，2012年來港後聲請，持行街紙留港至今；女死者為菲律賓籍，40歲，早年以僱傭身份留港，現持有香港身份證。兩人均無業，在上址同居，租住了約1年多。警方正調查兩人因何故爭執。警方事後檢走床單及窗簾等作證。