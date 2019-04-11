【校園暴力】玫瑰崗學校兩男生大打出手　一人被筆刺傷血濺當場

港島玫瑰崗學校今午（11日）發生襲擊案！兩名男學生於校內大打出手，其中一人以筆刺傷另一人面部，校方及後報警求助，受傷男學生由老師陪同下送院。

今午（11日）12時43分，跑馬地司徒拔道玫瑰崗學校兩名學生大打出手，其中一名學生面部受傷，白恤衫校服染血。校方及後報警求助，救護車到場，替受傷學生包紮並送往律敦治醫院檢查。目前案件仍在調查中，列作襲擊案處理。

現場消息指，受傷男學生被另一名男學生以筆刺傷面部，已由老師陪同送院，情況穩定。

校方：學生因誤會起爭執 已向家長交代事件

玫瑰崗中學回應表示，今午約12時半午膳期間，一名中二學生與一名中三學生因誤會起爭執，後以原子筆劃傷對方面頰，該校老師及後即時處理事件，並報警求助。該名受傷中三學生由救護車送院，並由班主任隨行。校方已透過學校網站向家長及學生交代事件，並作出相應支援。

涉事玫瑰崗學校於1959年成立，由天主教教會道明會經營，分為幼稚園、小學及中學，學校位於司徒拔道41號B。

玫瑰崗學校過往學生打架事件

翻查資料，玫瑰崗學校過往亦曾發生校內學生打架事件。2011年6月，一名中一男學生指四次遭到校內同學毆至流血，其家人指控學校為保校譽，事發後三小時始通知家人及報案處理事件。