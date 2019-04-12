【玫瑰崗校園暴力】創校逾半世紀名人輩出　曾有學生欺凌集體吸毒

跑馬地老牌名校玫瑰崗學校昨午（11日）發生襲擊案，兩名男學生於校內大打出手，其中一人以筆刺傷另一人面部，傷者左面頰留下兩道約3吋長傷口，情況嚴重，據悉傷者今早已由家人接走。創校逾半世紀的玫瑰崗學校名人輩出，曾發生欺凌及學生校內集體吸毒事件。

玫瑰崗學校於1959年創辦，設有幼稚園、小學、中學部。涉事中學部為一所津貼學校，中一至中六每級有四班，屬於第三組別中文中學，現任署理校長為蘇佩婷女士。玫瑰崗中學網頁介紹，指學生來自不同國家，著重學生英語發展。

從名人輩出到校風變差

玫瑰崗學校名人輩出，校友包括前行政會議成員陳智思、香港上市公司商會主席梁伯韜、演員梁家輝、藝人陳慧琳、蔡卓妍、前新聞主播伍家謙和已故巨星張國榮等。有不少家長及學生於網上表示，玫瑰崗學校數十年前為名校，學生成績不錯，惟現時校風一般，有學生書包無故被其他人收起、被弄濕，老師甚少理會，奉勸學生即使成績不好，也不要選讀。

學生疑被踢入黑社會

2011年，玫瑰崗學校曾發生校園欺凌事件。一名中一男生報稱，一名新移民同學逼他吸煙和加入黑社會，男生不答允後遭對方前後三次毆打和淋熱水，第四次遭毆打流血受傷。其家人指，兒子遭毆打後三小時，學校才施然通知家人，對校方處理態度非常不滿，又指校方聲稱跟進卻一直無下文。當時玫瑰崗學校未有作出回應。

女學生集體吸毒

2009年，四名就讀玫瑰崗學校的中二及中四女生，涉嫌在校園操場一角索K，當時有學生見狀通知訓導主任，但校方無即時報警處理，只向有關學生記小過，並要求見家長及停課一天當作懲處。時任校長叢培森當時表示，已即時通知女生家長及警民關係科，翌日再向教育局匯報情況。

