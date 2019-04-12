【收數少年團】警破貴利集團　洗黑錢逾千萬　15歲仔淋油收數

東九龍總區過去一周進行代號「火流星」的打擊高利貸及非法收債行動，警方發現過去兩季包括去年第4季及今年第1季，東九龍警區及分區關於高利貸及非法收債不論刑事及非刑事案件均有上升趨勢，警方於本月7日至今一連6日，進行反高利貸及非法收債行動，拘13人年齡介乎15至48歲，其中4人為18歲以下青少年。集團涉及區內13宗刑毀案件，其高利貸年利率達120厘，洗黑錢總額超過1千1百萬。

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警方初步調查相信被捕人士涉嫌與25宗非法收債案件有關，案中多個位於將軍澳、秀茂坪、觀塘、黃大仙、長沙灣、旺角、屯門及柴灣區的單位被人淋油及收到懷疑收債信件，當中一名受害人的私家車被毀壞。行動中警員亦檢獲大量油漆、收債信件、告示及手套等證物。

高利貸集團 年利率達120厘

秀茂坪警區刑事總督察梁立表示，行動鎖定一個有黑社會背景高利貸集團，涉嫌利用空殼公司作非法借貸，其後當借貸人無力還款，集團會向他們或其家人進行刑事毀壞或刑事恐嚇行為，另外集團又會利用他人戶口收取及處理犯罪收益，俗稱洗黑錢。行動中，警方於全港各地拘捕5名男子，年齡介乎23至48歲，其中一人有三合會背景，涉嫌洗黑錢、刑事毀壞，另外4人涉利用戶口進行洗黑錢。梁立指集團涉及區內13宗刑毀案件，其高利貸年利率達120厘，洗黑錢總額超過1千1百萬。警方相信行動瓦解由黑社會操控的高利貸集團，不排除有更多成員被捕。全部被捕男子已獲准保釋候查，須於稍後向警方報到。

梁立指集團針對財政有問題受害人，他們於正常渠道難借到錢，因此被集團看中並成為高利貸受害人，現時警方發現有16人受害，最大一宗損失為60多萬，警方不排除有更多受害人。

4青年搵快錢淋油被捕

東九龍刑事總區第一隊總督察羅志有稱，行動中連同秀茂坪及東九龍總區，有4名18歲以下人士被捕，其中一名涉嫌刑毀的人士年僅15歲，4人中部分為學生，羅志有指涉案青少年均是於娛樂場所或公眾地方，接觸到高利貸或黑社會背景人士，因貪圖幾百元的搵快錢，而幫他們犯案，包括淋油等行為，隨時面對最高10年監禁的刑罰。羅志有提醒青少年勿輕易相信同類的搵快錢途徑。

羅志有重申，放高利貸及借出戶口供他人作非法活動及洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰可被判監。羅又提醒市民如有借貸需要，應向持有放貸人牌照的財務公司或銀行借貸，勿相信無需收入證明、特快批核或背景不清楚的放債人，簽署文件亦要看清楚文件細則，若有不清楚及疑問可向警方求助。