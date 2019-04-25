【少年警訊】警隊Laughing哥　中學如逃學威龍　盼自身經歷改變人

「我成長嘅圈子裡面，係一個黑同白分得咁開嘅地方。」 現職為警察學院服務科警員的Laughing，中學讀書生活有如《逃學威龍》，身邊盡是擁有社團背景的損友，終日虛渡光陰，欺凌、打架、捉弄老師猶如家常便飯。在黑與白之間徘徊，幸有機會參加少年警訊，更成為人生的轉捩點，否則便會在另一極端「發光發熱。」 少訊不但讓Laughing認識共渡餘生的另一半，亦奠定了日後的人生方向。他成為警察後他在巡邏期間不時用自己的經驗向不良學生勸道，「因為我有選擇過，所以我都覺得佢地有選擇既機會」；又因為以往所培養的膽量，面對工作上的種種困難，即便要處理屍體發現案件，仍不忙不亂，在工作中尋獲意義。

Laughing指自己中學時是典型的「壞學生」。（陳蕾蕾攝） 中學猶如《逃學威龍》 黑白兩道徘徊

外表酷似「Laughing哥」的秦金輝，中學時就讀區內名氣較差的學校，欺凌、打架、捉弄老師是常有之事，Laughing的生活裡閒如家常便飯，「好似周星馳套《逃學威龍》咁！」在最容易誤入歧途的年紀，偏偏身邊便盡是擁有社團背景的損友，他坦言自己是典型的「壞學生」，當年讀書成績欠佳，漸也終日跟隨他們吃喝活樂、虛渡光陰。 在黑與白間流連之際，幸得朋友帶他走進正途，參加少年警訊成為人生的轉捩點，直言若沒有成為警察，在當時的環境影響下，「一定係壞人！」，在另一極端「發光發熱」，「我成長嘅圈子裡面，係一個黑同白分得咁開嘅地方。」

「我成長嘅圈子裡面，係一個黑同白分得咁開嘅地方。」 Laughing

Laughing因為一次少訊的活動，認識妻子。（陳蕾蕾攝）

自身經驗勸導不良少年 盼給予選擇機會

自14歲參與少年警訊，Laughing便慢慢活躍於團體內的活動，參加過交流團、訓練營等等，都奠定了日後成為警察的人生方向。正式成為警察後，他曾作為前線軍裝巡邏警駐守元朗及青山區，執勤期間在商場天台看見十多歲的學生食煙飲酒，往往會主動上前勸道。「我希望個半個鐘可以令你人生有少少改變」，眼前的學生盡是自己當年的影子，他坦言對方未必會聽從他的勸道，自己亦無權干擾其他人的生活模式，但仍希望以自身經驗，利用少許時間讓對方有一瞬間的反思，「因為我有選擇過，所以我都覺得佢地有選擇機會。」

「我希望個半個鐘可以令你人生有少少改變」 Laughing

他指，找回死者的身份，工作意義更大。（陳蕾蕾攝） 腐爛遺體尋證件 助家人尋失蹤者

Laughing指比起恆常日程，更享受富有意義的工作。在前線工作期間，經常要處理屍體發現案件，在腐爛發臭的遺體上尋找身份證明，絕不是輕易以舉的事。他憶述擔任青山巡邏小隊最後一天正值後備更份，警方於鄉郊番薯田內發現遺體，當時屍體已出現幼蟲，但由於「正更」同事太忙，逐由他們幫忙處理。 正正因為在少年警訊所受過的訓練，令他更有膽量面對不同情況，後來他翻過遺體的口袋，於錢包內尋獲身份證明，原來死者是已失蹤兩周的失蹤者，能夠協助死者家人尋獲遺體，找回死者的身份，工作意義更大，「起碼佢屋企人搵到爸爸遺體」。

「因為我有選擇過，所以我都覺得佢地有選擇嘅機會。」 Laughing

少訊認識終生伴侶 同為警察成心靈窗口

言談間妻子虞冬媚總是凝視著Laughing，細聽他的發言，他的雙腳踏實踩在地板，她的雙腿則調皮懸空，兩人又不時相視而笑；無名指上的婚戒、黑色情侶裝球鞋，印證兩人之間的感情，在外是女強人冬媚笑說，Laughing讓她「扮堅強當中都有舒緩嘅地方」，兩人又指對方是自己的「心靈窗口」。

約五年前，Laughing在訓練營簡報會上認識同是少訊活動助理、自幼加入少訊的冬媚，及後兩人一同參與投考警察的學習小組，Laughing終在投考四次後成功成為警察，冬媚亦在一年後成為少警九龍城區的活動統籌，更成為部份學生的心靈導師，「我咁啱係佢地生命呢個時候出現，覺得可以幫佢地更加認識自己」。