【元朗反黑】卧底破賭檔毒窟骨場拘413人　17歲酒客無牌酒吧被捕

元朗警區反黑組一連七日展開代號「犁庭掃穴」反三合會行動，突擊掃蕩區內懷疑由黑幫操控的遊戲機中心、無牌酒吧、非法賭檔、足浴店等，共拘捕413人，年齡介乎17歲至81歲，並檢獲毒品、釣魚機及武器等大批證物。其中三名17歲被捕人士均是無牌酒吧飲酒的酒客。

元朗警區總督察（刑事）吳家麒總督察講述近日在區內的反黑成果。 （梁銘康攝） 元朗警區總督察（刑事）吳家麒總督察表示，警方在去年底發現區內有一團夥經營不同類型的非法活動，包括非法賭檔、街頭賭檔、利用足浴店掩飾的色情場所等，為保障其業務，不法分子甚至會預備武器作械鬥之用及偷車，嚴重影響區內民生。有見及此，警方在本年2月開始主動打擊不法活動，派出兩名探員喬裝顧客，深入這些非法活動場所收集情報及證據。 當掌握相關情報及證據後，警方發現有持牌遊戲機中心利用釣魚機等遊戲，透過與顧客兌分派發彩金，從中抽佣，不法分子更會向顧客提議前往其他不法場所娛樂，包括樓上釣魚機檔或麻雀檔等。經深入調查後，警方鎖定該三合會團夥的骨幹成員，以及他們所有在區內的非法場所地點。本月12日傍晚起，元朗警區突擊搜查區內35個地點，其間更搗破位於公屋的武器庫及作毒品銷售中心單位。吳家麒指，行動共拘捕逾400人，其中25人屬於團夥的骨幹成員。該團夥利用不同類型的非法活動帶來可觀收入，相信是次行動已成功瓦解該團夥，打擊他們的非法活動及非法收入。

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被捕人士17至81歲

元朗區反三合會行動組第二隊李家榮高級督察指，在過去一星期，元朗警區動員超過150人，當中包括刑事部、特別職務隊、元朗及天水圍分區特遣隊成員，亦聯同入境處及食環署在不同的娛樂場所進行一連串突擊及拘捕行動。行動突擊搜查區內35個地點，包括兩間持牌遊戲機中心，搗破八個非法賭博場所，七個街頭賭檔，14個以足浴店作掩飾的按摩場所及四間無牌酒吧。行動首日已拘捕257人，直至現時共拘捕413人，包括220男及193女，年齡介乎17至81歲，其中三名17歲被捕人士均是無牌酒吧飲酒的酒客，當中27人屬非華裔人士，國籍分別為埃及、孟加拉、菲律賓、尼泊爾、泰國及越南，其中三人持有「行街紙」。

被捕人士牽涉多宗罪行，包括經營賭博場所、在街頭上管理賭博場所、非法藏有攻擊性武器、無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、在沒有領有酒牌的處所飲酒、偷車、販毒及違反居留條件等。行動中檢獲大批證物，包括十多部釣魚機、五部積分儲值機、大量老虎機、啤牌、麻將及麻將枱，以及一部用作網上百家樂的電腦，亦有20萬現金、38張床及大量酒類飲品。警方表示，行動仍會持續，並以情報主導方法打擊罪行，並呼籲市民不要以身試法。