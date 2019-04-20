【單車館水浸】十億場館賽道關閉擺滿吹風機　教練：平時都會滴水

昨（19日）傍晚6時07分，將軍澳香港單車館在黃雨下警鐘突然響起，由於場館完全密封，消防到場隨即打開天窗，令大雨打進場館，其後才證實為警鐘誤鳴。香港女車神李慧詩得悉事件，立即前往場館幫忙抹水跡及鋪膠墊。今（20日）記者重返單車館，賽道今日暫停開放，賽道放有多部吹風機，而水跡已風乾得七七八八。

耗資10.6億元的將軍澳香港單車館昨（19日）因警鐘誤鳴，消防到場隨即打開天窗，令大雨打進場館。今（20日）記者重返現場，賽道今日暫停開放，地下鋪有鋪膠墊，並放有多部吹風機，而水跡已風乾得七七八八。而場中間的羽毛球場就如常開放。

單車教練區家亮指，場館有水跡難免影響訓練，他強調，如地面與車胎摩擦力低，會非常危險，因此地面要非常乾爽，所以他相信今日賽道會暫停開放。「如果可以快乾得返都無問題，唔係最怕係地面發霉，不過宜家拎晒吹風機吹乾，應該影響唔大。」

單車教練區家亮指，場館有水跡難免影響訓練，他強調，如地面與車胎摩擦力低，會非常危險。（黃偉民攝）

賽道的四個彎位均現水跡。（黃偉民攝） 單車館有漏水問題 集中於賽道四個彎位 區家亮續指，場館開放多年，從未遇過此情況。他指，昨日他不在現場，今日前來單車館時仍有水跡，就他了解，昨日警鐘誤鳴後，消防到場為密封的場館打開天窗，以致水浸， 相信與場館設計無關。區表示，單車館一直有漏水問題，每逢下雨天，雨水就會由部分天窗中間的空隙滴至賽道，情況主要集中在賽道的四個彎位，因此該處均現水跡，所以會特別提醒學員及運動員小心。不過他補充，有職員為漏水位置作出跟進及維修。

香港單車館於2010年動工，耗資逾10.6億港元，於2013年峻工，並在翌年第一季起分階段開放啟用，是香港首個符合國際自行車聯盟標準的室內單車設施。