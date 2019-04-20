【紅色暴雨・奪命意外】53歲港鐵職員大澳行山疑被雷電擊中送院亡

今日（20日）下午2時32分，一名53歲姓方男子與朋友由大澳獅山靈隱寺出發前往大澳市中心，步行至大澳象山近山頂時，懷疑被雷擊中，昏迷不醒，朋友報警求助。警方及救護員接報到場，事主背部重創，由政府飛行服務隊吊起，送往屯門醫院搶救，惟搶救不治。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，列有人暈倒送院後死亡。據了解，事主與一男一女友人皆有行山經驗，事發時，事主突然向友人說「好暈」，之後便陷入昏迷。據悉，死者為港鐵職員，與太太育有一名八歲女兒。

本港過往亦曾發生行山人士遭雷劈事件。2018年8月26日黃色暴雨警告生效期間，一名男子報稱於大嶼山梅窩東灣頭路近橫塘等人期間，突感腳部痲痺，懷疑被雷電擊中腳部，幸無大礙。2018年7月2日，一名就姓盧的18歲少年於馬鞍山郊野公園行山，途經彎曲山時被雷劈中，當場昏迷，送直升機送院搶救後不治。2016年4月10日，黃色暴雨警告訊號及雷暴警告生效，一名42歲姓司徒的男子與6名友人於西貢北潭凹出發，打算前往沙田坳道，期間行至牛耳石時，現場一聲巨響，司徒男被劈中，當場昏迷，同行友人發現他無心跳，立即施予急救，司徒不久後恢復知覺，由救護員送院治理。