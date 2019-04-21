【乒乓仁醫】全港運動會59歲乒乓球手昏迷　醫護選手救一命

長沙灣荔灣道1號荔枝角公園體育館，今日（21日）上午10時許，第七屆全港運動會乒乓球男子團體分組初賽舉行期間，灣仔區代表隊一名59歲姓許男選手突然暈倒，陷入昏迷。救護員到場將事主送往瑪嘉烈醫院搶救，目前情況危殆。事件列作有人暈倒，沒有可疑。

消息指，賽事現場並無聖約翰救傷隊或醫療輔助隊等救護隊伍駐場，事主突然暈倒，情況危急，幸同場有三名選手任職醫生及護士，包括九龍城區男子團體賽及男子雙打代表、醫生王德龍及觀塘區女子團體賽代表、護士陳俏言，即時為事主施救，直至救護員到場接手，並送往醫院搶救，暫為事主保命。

一名男子於荔枝角公園體育館參與比賽期間昏迷。（王譯揚攝）

仁醫代表九龍城區 擊敗觀塘區隊入八強

「仁醫」王德龍洋名Victor，2011年畢業於香港中文大學內外全科。他現時全港男子球員排名第128位，與黃承聰組合雙打排名第67位。王德龍於今日男子團體分組初賽中，以3比2擊倒觀塘區進入八強。

為學業放棄全職球員 兩年實習生涯放不下乒乓球夢

根據香港乒乓總會報道，王德龍自小因父親而接乒乓球，曾加入恒生精英隊，被挑選入香港青少年隊，他一直懷有乒乓球夢，渴望成為全職球員，視為生命的夢想，惟及至中五會考期間，家人希望他專注學業，而減少打球時間，兩難之下選擇學業，成為一個小小遺憾。他擔任實習醫生期間，約兩年時間沒有接觸乒乓球，但感到「生命裏欠缺一些重要的回憶」，於是重拾球拍，回到場上，並於2013全港乒乓球團體錦標賽獲乙組冠軍。

護士曾奪女雙冠軍 陳俏言現時為全灣女子球員排名第64位，與拍擋鍾善穎曾於2017全港公開乒乓球單項錦標賽獲女雙冠軍，現時雙打排名第11位。

運動員賽後暈倒 三名醫護資格運動員即時急救

康文署發言人表示，今天有參賽隊伍於比賽完畢後，前往位於場館內的打氣區拍照留念時，其中一名運動員突然暈倒，其身邊的隊友即時呼叫在場職員協助。康文署負責賽事的兩名工作人員即時趕往事發地點了解情况，而當中一名工作人員隨即前往主場館入口處提取自動心臟去顫器。其時，三名持有醫護資格的運動員見狀，即時趨前為傷者進行急救，其間曾使用自動心臟去顫器，直至救護車到達為止。

乒乓球團體賽共189人出賽 年紀最大約68歲

港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括18區區議會、康文署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，以及相關比賽項目的體育總會，包括香港乒乓總會。今天在荔枝角公園體育館進行的乒乓球男、女子團體賽，共有189名運動員出賽，當中年紀最大的約68歲。

現場設急救站 持急救證書工作人員當值

康文署指，一般情况下，康文署在舉辦比賽或大型活動時，均會設置急救站，並安排持有有效急救證書的人員當值，如醫療輔助隊、香港聖約翰救護機構或香港紅十字會等，為賽事或活動提供急救服務。今天亦如常在現場設置急救站，由於醫療輔助隊、香港聖約翰救護機構及香港紅十字會，早前回覆本署未能於今天提供有關服務，故本署已安排持有有效急救證書的工作人員在急救站當值，以便在有需要時提供協助。