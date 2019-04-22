【現實無雙】警搗製假滙豐鈔票集團　檢獲燙金機、269張「大牛」

商業罪案調查科留意到西九龍、尤其是深水埗區有偽鈔流出，根據情報深入調查，在香港仔湖北街一個單位搗破經營約一個月的本地偽鈔製造工場，拘捕四人，包括一名32歲姓葉男主腦。警員在行動中檢獲1120張2010年版假滙豐銀行鈔票，其中包括269張五百元鈔。 警方相信行動停止偽鈔廣泛流出，為近五年搗破較齊全的偽鈔工場。商罪科提醒市民辨認滙豐銀行真鈔時，可留意用油墨印製的獅子與文字有凹凸感；如遇不是油墨印製、沒有凹凸感的假鈔，便要提高警覺。

警方商業罪案調查科留意到於西九龍，尤其是深水埗區有2010年滙豐銀行五百元及一百元偽鈔流出，本年三月中展開「拔苗」行動，根據情報主動調查並瓦解一個製造及行使偽鈔集團，拘捕三男一女，年齡介乎24歲至43歲，包括一名32歲姓葉男主腦，涉嫌「製造偽鈔」、「行使偽鈔」及「串謀行使偽鈔」，個別人士有黑幫背景。

主腦涉嫌在香港仔湖北街一個租用單位內自行製造偽鈔，然後聘用兩男一女，協助在區內食肆、服裝店、家品店等地方「散貨」。警員在工場內檢獲269張五百元鈔票、846張一百元鈔票，另在主腦家中檢獲5張偽鈔，整個行動檢獲共1120張偽鈔，總值221,600港元。警員另在工場內檢獲熱力燙金機、剪裁工具及其他製造器材。

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商業罪案調查科署理總督察謝家倫（左）表示此批偽鈔以家庭式雷射打印方法印製，質素不高。（陳蕾蕾攝） 商業罪案調查科署理總督察謝家倫表示此批偽鈔以家庭式雷射打印方法印製，質素不高，市民不難分辨。他提醒2010年滙豐銀行鈔票防偽特徵包括右上動感變色圖案，綠金色互相變化；另外有粉紅色、綠色交摺開窗式金屬線，內有「HK」字樣，以及鈔票面額。而在燈光之下，真鈔有無間斷黑色線條，紋理清晰。商業罪案調查科警司游健雄稱港幣偽鈔近年處於低水平，一百萬張鈔票中少於一張為偽鈔，為比例最低地方之一。