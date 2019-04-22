疑受生活問題困擾　大圍站21歲青年跳軌捲車底亡

今（22日）晚上10時28分，東鐵線大圍站2號月台，一名姓彭（21歲）青年墮軌，被困列車車尾車底，消防接報到場以工具將他救出。一名目擊女乘客向警方指﹕「我睇住佢跳」；另一名乘搭列車往羅湖方向的男乘客則指，事發時他正在車上，列車尚未完全埋站時，便突然停低，其間列車疑有撞到東西。現場有大批乘客圍觀，並拍攝列車底的情況。

至晚上11時許，消防將墮軌青年救出，證實死亡。消防員及警員走落路軌搜索，消防員負責將死者的肉碎殘骸檢起，而警員則檢走一張一百元鈔票。警方表示，現場未有檢獲遺書，但獲悉事主近日因為生活問題不開心，案件列作「自殺」處理，初步無可疑，稍後會驗屍確定死因。

港鐵發言人指，晚上約10時25分，一列東鐵綫列車進入大圍站往紅磡站方向月台期間，一名男乘客進入路軌範圍，車長即時停車，月台長亦按動緊急掣，停止其他列車進出車站。車站立刻派職員到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。

事故期間，九龍塘站至沙田站之間服務暫停；紅磡站來回九龍塘站10分鐘一班車；沙田站來回羅湖站10分鐘一班車；港鐵亦安排免費接駁巴士，行走沙田站至九龍塘站。

車站方面作出廣播及加派人手協助乘客，公司亦透過手機應用程式MTR Mobile 及傳媒向公眾發放有關資訊。至晚上約11時45分，事件處理完成，東鐵綫列車服務陸續回復正常。閉路電視錄影片段顯示該乘客是自行跳入路軌。

九龍塘站外約有300米人龍排接駁巴士。(魯嘉裕攝) 受事故影響，列車停駛期間，港鐵於九龍塘站外安排接駁巴士E3A，前往大圍及沙田。排隊市民由港鐵站出口至巴士總站外，超過300米人龍，有乘客鼓噪大叫：「兜嚟兜去，兜咗幾十個圈喇!錢你就識收!」接駁巴士數量亦足夠，因此人龍未致要停滯等候。 至近11時45分，職員向乘客表示東鐵列車服務已回復正常，乘客亦紛紛跑回車站乘搭東鐵，人龍陸續消散。

消防員在涉事列車上嘗試救援。(王譯揚攝)

大圍站有大批乘客圍觀。(王譯揚攝)

消防員在路軌上搜索死者遺體的殘骸。(王譯揚攝)

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