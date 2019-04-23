【極殘忍】網傳鎅刀虐殺倉鼠BB片　網民怒斥：離晒大譜

網上流傳虐待新生倉鼠片段，激發網民聲討。近日動物相關Facebook群組轉載兩片段，稱有香港女中學生自稱憂鬱症，以虐待動物發洩。兩片段中，可見有人以鎅刀傷害倉鼠，又將一隻倉鼠拋出窗外，但並無具體資料顯示案發地點為香港。網民見狀激憤，斥「心理變態」、「離晒大譜」等，更有人揚言報警。警方證實接獲相關舉報，案件暫列「殘酷對待動物」。

倉鼠疑被虐待。（網上圖片）

綜合網上資料，有人聲稱「自虐成癮」，因患憂鬱症，由於「殺人是犯法的，所以只能靠割手和殺鼠鼠發洩」，並附兩片段，其中一段顯示事發日期為上周六（20日），一隻新生、未開眼的倉鼠躺卧膠杯中，被人以鎅刀壓住身體，倉鼠初時抱着鎅刀掙扎，其後奄奄一息。另一片段中，黑夜中有人將膠杯中的倉鼠拋出高樓窗外。

有人不值所為，將片段散佈聲討，一個動物相關Facebook群組群情洶湧，網民怒斥：「離晒大譜」、「 憂鬱症是藉口嗎？被殺害動物又向誰討命？」又有網民稱：「生命不分大小，尊重大小生命是學做人第一步。」有群組成員更稱已報警。

有人指虐鼠者為香港女中學生，同時又有稱聲為虐鼠者友人指，事主因事件流傳而情緒激動鎅手。但香港01記者據現時所見的相片及片段，未能確定事發地點是否香港，而虐鼠者是否本地女生。

警方發言人回覆指，葵涌警署於周日（21日）接獲一名男子聯同一機構職員報案，指於網上社交平台發現影片及圖片，懷疑有人虐待倉鼠，遂報警求助，案件暫列「殘酷對待動物」，交由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。