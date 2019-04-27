【沙田奪命車禍】警車通宵駐守打違泊　牛皮沙街暢通廣善街照違泊

周五（26日）凌晨，沙田牛皮沙街疑因有違泊車輛間接釀成致命車禍，奪走68歲的士男司機性命，亦令的士女乘客及寶馬男司機重創。慘劇後有區議員直指上址一帶違泊問題嚴重，而警方昨晚至今晨亦加派警車巡邏。《香港01》記者今晨再往上址視察時，雖然牛皮沙街「零違泊」，但附近廣善街仍有近9架車違泊。

昨晚9時許，記者往奪命車禍現場視察時，已有一輛警車停泊於巴士站附近打擊違例泊車，當時牛皮沙街亦無違泊情況出現，不過附近廣源邨對開廣善街往沙田方向行車線，則有7輛大型旅遊巴、貨車及私家車等車輛違泊，駛至車輛需繞避行駛。

至今日凌晨4時左右，記者再往牛皮沙街視察，仍見有警車在上址巡邏，「零違泊」情況持續，但同樣持續的還有廣善街的違泊情況。凌晨時份，該處最少有7輛旅遊巴、貨車及2輛私家車違泊。至於廣善街毗鄰的小瀝源露天停車場，亦疑因車位「爆棚」，有10架車需要泊出車場外的路邊。就現場所見，該停車場約有40個車位，但場內卻已停泊最少50架車，供不應求下，部分車輛直接停於路邊。

事發於周五凌晨零時許，姓周（68歲）的士司機，載着姓陳（62歲）女子沿牛皮沙街落斜，於香港恒生大學對開，與對面線一輛寶馬迎頭相撞。的士變「三文治」夾於寶馬及路邊一輛懷疑違泊的吊臂車之間，周男送院後不治；陳婦及寶馬姓趙（33歲）男司機亦重傷，趙事後亦涉「危險駕駛引致他人死亡」被捕。由於路邊有違泊車輛，不排除意外因此而起或與越線行駛有關。