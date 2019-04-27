【富貴毒販】豪宅做倉　聘東歐跑腿　萬元名牌篋運2.4億可卡因

海關於周四（25日）在九龍區進行反毒品行動 ，在區內三個毒品儲存倉，共檢獲250公斤懷疑可卡因，市值約2.4億元。事件中，兩名外籍跨國販毒集團骨幹成員被捕，為今年檢獲最大批懷疑可卡因。

海關毒品調查第二組指揮官葉國樑表示，海關透過精密及全面情報網獲得有關線報後，派出70至80名海關人員進行了兩至三星期的深入調查，鎖定了兩名目標男子，於前日晚上展開行動。海關先在土瓜灣截查一名24歲外籍男子，並在其背包及行李箱撿獲52公斤懷疑可卡因，之後再在其餘三個地方，分別為土瓜灣一個住宅單位、尖沙咀一守衛深嚴的高尚住宅單位及一油麻地人流眾多的星級酒店內， 分別撿獲49公斤、30公斤及119公斤的懷疑可卡因。其後又在尖沙咀拘捕一名相信長期逗留於豪宅、負責看守倉庫的44歲外籍男。海關相信已瓦解跨國販毒集團。經初步調查，海關懷疑不法分子利用旅客裝扮，攜帶行李箱運毒，掩人耳目。當中數個名牌行李箱，每個約港幣一萬元，海關不排除販毒集團以行李箱運毒出口，以賺取更高利潤。

不法份子以名牌行李箱作掩飾。（郭倩雯攝）

黑社會聘東歐人當看倉

葉國樑續指，此案件有三個值得留意的重點。首先，是次檢獲的可卡因之包裝方式與早前4月3日檢獲91公斤可卡因相似，其中印在毒品上的圖案非常相似，因此海關懷疑毒品源頭一樣，正調查此兩宗案件的關連。另外，海關不排除有黑社會人士引入東歐人當跑腿及看倉的角色，以不同有創意方法逃避執法人士，如假扮旅客裝束、高尚住宅難以監視及於酒店難以辨認可疑人，掩人耳目。最後，不法分子以高端消費，例如豪宅、星級酒店及數個頗昂貴的名牌行李箱掩飾，有別於一般犯罪手法。

今次海關直接打擊源頭，成功阻擊大量毒品流出市面，相信犯罪集團企圖毒品出口至亞太地區，而香港沒有跡象顯示會成為毒品轉口港。案件仍在調查當中，兩名涉案外籍男以涉嫌販毒被起訴，星期一在九龍城裁判法院提堂。