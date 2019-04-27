【恐怖狗場・直擊】狗屍腐化只剩狗皮　義工長時間追蹤揭狗場煉獄

打鼓嶺坪輋一個狗場懷疑發生虐待動物案。有狗義工發現坪輋一個狗場衞生環境差劣，狗場內甚至有狗狗屍體，搜集證據後今日（２７日）報警求助。愛協表示，現場發現約有66隻狗及30隻貓，另外有10個動物屍體。有狗義工表示，狗狗大小二便跟休息的地方混在一起，如今終於搗破狗場。警方暫列虐待動物案處理，狗場負責人涉嫌殘酷對待動物被捕，現時案件交由邊界警區重案組接手。漁護署正將第一批狗狗送往漁農自然護理署新界北動物管理中心。

現場所見，狗場內有狹小的籠，滿佈糞便、雜物，環境惡劣並不適合動物生活。（王譯揚攝）

今早（27日）10時許，警方、漁護署人員及愛護動物協會人員抵達狗場調查，惟場主拒絕開門，雙方一度對峙，其間場主與電視台攝影師爭吵，場主搶去攝影機並掉進狗場內。警員以涉嫌刑事毀壞將場主拘捕，場主事後表示不適。愛協檢核部總督察吳縣勳表示，現場發現約有66隻狗及30隻貓，另外有10個動物屍體。現時有21隻狗狗身體非常虛弱，需要即時送返愛協診治，另外有25隻狗狗送往漁護暫托，由於狗場有近四個籃球場大，範圍較大需要待明早10時繼續處理，屆時將會連同警方再搜證。愛協指，現場所見，狗場內有狹小的籠，滿佈糞便、雜物，環境惡劣並不適合動物生活，有狗屍嚴重腐化及出現骨頭，同時亦有貓屍，但就未見有互食情況。

場主表示身體不適需要送院。

場主拒絕義工探訪 稱狗狗互食、會亂吠

現場有風吹來便有狗狗便溺味道。狗義工Herman稱，初步估計場內至少有50隻狗狗，明顯有狗狗死亡，又觀察到場內只剩下狗皮，狗狗大小二便跟休息的地方混在一起，不論晴天雨天也在同一地方生活，衛生環境非常惡劣。Herman續稱，有狗進去轉名後，鄭先生聲稱狗場要裝修、自己生病為由拒絕義工到訪，Herman甚至一度找到領養人想前來領養狗狗，對方都拒絕，他稱「香港搵到人想領養唐狗，是很難得的事情」，質問為何不讓他們領養。鄭先生又利用其他藉口，聲稱狗狗互食、會亂吠，拒絕交還狗狗，Herman擔心是否糧食不足才發生這個情況，要求對方拍照做證，惟不獲回覆。

狗義工利用航拍機拍攝到狗場情況內衛生環境惡劣。 狗義工追蹤狗場 Herman其後聯絡到其他狗義工，發現大家的狗狗進入「浪舍」後都有這個情況，認為事件不尋常，一眾狗義工幾經辛苦查到狗場由粉嶺搬到現時的打鼓嶺坪輋。他稱，狗場為私人地方，他們又沒有搜查令，未能內進，於是狗義工靠長時間追蹤，了解狗場車路及出入口位置，再利用航拍機視察場內情況，搜查到足夠證據後交給愛協。

「浪舍」Facebook上載有心人捐獻收據。 狗場受人捐獻 有狗狗暴瘦 Herman稱，自己2016年曾交兩狗給「浪舍」，狗場主人鄭先生當時聲稱自己狗場有空間，免收費，但有心人捐錢協助狗場營運，力推Herman將狗狗送往狗場。Herman將狗送往狗場後首幾個月，鄭先生都肯讓Herman探訪，之後就就以各種理由拒絕Herman探訪。其後鄭先生以方便照顧狗狗為由，游說Herman將兩狗轉到他的名下，Herman堅拒，一年半後，Herman領回兩狗時，狗狗體重已由原本進去時的30kg變成18kg。