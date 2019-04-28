【車Cam直擊】中港車逆線　吳啟明續聘司機﹕唔通轉錯彎要毀一生

網上昨日流傳一段驚險車Cam片，中港牌私家車在中環灣仔繞道內逆線慢行，更左穿右插，迎頭車輛急停閃避猛響按。事件引起全城熱議，警方亦就該片段展開調查，將案件列作危險駕駛處理，呼籲市民提供資料。原來，該車司機受僱駕車，其老闆已勸他自首，而這位老闆便是飾演大台劇《大時代》的「丁旺蟹」一角、棄演從商的前藝人吳啟明。

吳啟明接受香港01記者電話訪問指，昨晚他由餐廳準備前往四季酒店，由司機駕車，他則坐在後座。由於中環灣仔繞道通車不久，司機不熟路況，「轉錯彎入咗去，見對面有車，見到第一架車個陣以為對面做乜，第二、三架車先知係自己行錯。」司機已立刻打死火燈及慢車，駛出隧道後已立即安全地調頭，走回正確的方向。吳啟明指當時身在車內，亦擔心會發生意外，慶幸「有驚無險，冇撞車撞嘢，冇人受傷。」當抵達四季酒店後，司機亦有為行錯路一事向他致歉。

已勸司機自首 將為他聘律師

該名司機聘用了兩個月，尚未過試用期，吳啟明指司機有超過十年駕駛經驗，面試時曾問對方是否熟悉香港道路及駕駛技術，過去兩個月不曾發生危險情況，相信今次只是「一時轉錯彎」。吳表示會繼續聘用該名司機，「考慮到佢年紀大，唔用佢，佢經濟會成問題，而且面對刑事訴訟，冇錢請律師，冇理由轉錯個彎要毀佢一生呀。」吳啟明今日下午自動致電聯絡司機，勸喻他自行到警署自首，將會聘用律師協助該名司機。

現年55歲吳啟明，是吳啟華的哥哥，在1987年由無綫藝員訓練班畢業後加入TVB，80、90年代因《大時代》「丁旺蟹」和《現代應召女郎》的姑爺高兩個角色而為人熟知，至1995年他毅然離開娛樂圈，據悉他轉行後曾做證券經紀，有傳他曾因炒股致欠債過千萬，又試過在街頭被人伏擊，去年他正式進軍飲食業，投資300萬元在中環開餐廳，他更親力親為下廚。