【企圖跳橋】情困男圖跳汀九橋尋死　消防及時勸服救一命

周一（29日）凌晨3時許，一輛紅色私家車，被發現停泊於青朗公路汀九橋往九龍方向中段的橋面上，當時插着車匙及開着引擎，惟車上司機卻不知所終，管理公司恐防有人跳橋，立即報警求助。

警方及消防員接報趕抵現場，並於距離涉事私家車車頭約50米對開位置，尋獲26歲姓戴男司機，當時他已攀出圍欄外，危坐橋邊。救援人員立即作出游說，未幾成功將事主勸服，並由消防員帶返安全位置，據報當時他情緒激動，不停哭泣，其後需由救護員送瑪嘉烈醫院檢驗。

警方在場檢獲遺書，初步相信戴男因為感情問題企圖尋死，相信無可疑，將案件列作「企圖自殺」處理。就現場所見，涉事私家車的擋風玻璃上，貼有一張香港賽馬會職員的停車場泊車證；車內座位上則放有數封銀行信。

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