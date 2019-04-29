【情侶墮樓】長年照顧智障兒　情侶不堪病痛墮樓亡　曾稱想安樂死

西營盤發生倫常慘案，一對分別73歲及50歲的患病情侶墮樓亡，遺下兩名兒子，據悉，大仔25歲，有智力障礙，而細仔年紀尚幼，就讀中二，事發時仍在上課。有街坊透露，男死者數日前曾透露，因身體多病痛想安樂死。

今日中午12時59分，一名73歲姓潘男子及一名50歲姓甘女子從西營盤干諾道西一大廈天台墮下亡。據了解，男死者有多種病痛，女死者則患有末期癌症，報稱商人，女死者經營古玩店，兩人為情侶關係。男死者與前妻育有一名現年25歲有智力障礙兒子，而女死者與其前夫則有一名13歲就讀中二兒子。現時四人同住上址一單位。

事發時，該對同居情侶走上大廈天台位置，女死者先墮下，相隔數秒後男死者再墮下，兩人證實當場死亡。救援人員到場時，破門入屋，家中沒有其他人，發現桌上有大量覆診紙及藥物，警方發現兩人留下遺書，透露因病厭世。

曾向街訪透露想安樂死

街坊黃太認識兩名死者，對事件感到很難過，因過去男死者曾多次借國畫書給她畫畫，而女死者生前亦有和她打招呼。黃太稱男死者從事藝術工作，非常善良及很有教養，兩人經常帶有智力障礙的大仔出街，和他去公園玩及讀書。黃太形容兩名死者及一對兒子都很高大，大仔300多磅，四人租住在一個300多呎的單位，十分擠迫。

數日前黃太搭巴士時，見過姓潘男死者，當時對方向她透露，自己有很多病痛，希望可以安樂死，想不到數日後便發生悲劇。