【挖眼家暴】床上被挖眼大姊做手術　二姊未平復　警檢染血床單

銅鑼灣凌晨發生恐怖傷人案，患中度智障的59歲三妹突然向躺臥在梳化床上、行動不便的66歲大姊施襲，徒手挖傷其左眼，二姊發現報警。案件交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進。今晚7時許，警方重返大坑新村街44號涉事單位調查，其後檢走一張染有血漬的床單。二姊情緒仍然激動，僅回應指大姊正接受手術，有社工跟進事件。

三妹亦被送院。(黃偉民攝)

二姊陪同大姊及三妹送院後，已返回寓所。她情緒激動，語帶哽咽，指大姊正接受手術，不清楚其現時的情況，現時已有社工協助，並稱﹕「多謝關心。」

鄰居沙先生指有警員問他事發時有無聽到異響，惟他當時已入睡。他續指，間中會聽到大叫聲，但不曾有警察上門，平日會與馬家二姊打招呼，但不清楚其家庭狀況。

社署回應事件指，涉事家庭並非社署社工跟進的個案，醫務社工已聯絡涉事家庭，為她們提供情緒輔導，並會就有關家庭的福利需要提供援助。

據了解，涉案三姊妹同居上址單位，感情一向要好。66歲大家姐因腰椎受創及患有纖維瘤，行動不便需長期臥床；64歲二家姐心智及身體均正常，任職文員養家；59歲三妹患中度智障。事發於凌晨3時許，三妹突然徒手襲擊大姊，致其眼部受傷，二姊發現後報警。三妹涉嫌傷人被捕，大姊則眼部重傷，被送往東區醫院治理。

警方晚上重回現場調查，並檢走染血床單。(林振華攝)