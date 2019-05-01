【濫捕爬蟲】男子抄家式獵大壁虎後網上發售　漁護：非受保護物種

於郊野公園捕捉野生動物屬違法行為，但倘若捕獵者在夜間進行狩獵活動，而捕捉的是不受保護，體型細小的濕地爬蟲，想將濫捕者繩之於法的市民將面臨重重困難！今（1日）網上流傳數張截圖，上指一名男子於夜間捕捉大量有「大守宮」之稱的大壁虎，有老有幼，被網民聲討其影響自然生態。有網民指，自己曾向漁農自然護理署舉報類似事件六次，但僅一次獲回覆，更因其貼文被刪除，無法追查；令許多渴望保護小生命的熱心市民漸感灰心。

涉事男子：「抄家式」捕捉大壁虎 懷疑曾捕捉受保護動物

該名男子的Facebook戶口上，貼有大量有關野生捕捉濕地生物如瘰螈、青蛙和壁虎的貼文。是次所捕捉的「大守宮」又稱「大壁虎」，可製成中藥售出，他以「抄家式」形容狩獵成果，並將大量「大守宮」放置在同一膠箱中；又指在內的「大守宮」來自本地新界，懷疑是在郊野公園捕捉。其他貼文亦提及將進食所捉動物，有網民留言公開「問價」。據悉，他曾經捕捉的動物懷疑包括中華烏塘鱧、山斑魚、香港瘰螈以及受《保護瀕危動植物物種條例》保護的大頭龜。

網民見後紛紛表示其行為不可接受，又指他買賣蠑螈雖然不犯法，但許多事情是「講個心」，認為男子行為誇張，濫用權利傷害弱小生命。

根據香港法例，香港瘰螈及香港所有野生龜類(包括淡水龜及海龜)均屬《野生動物保護條例》（第170章）所指明的受保護野生動物。任何人士捕獵、故意干擾、管有、售賣及出口受保護野生動物（包括巢和蛋），均屬違法。而管有大頭龜或其身體部份的人，均須申請瀕危物種公約管有許可證。任何人士倘違反該條例的要求即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款五百萬元及監禁兩年。

男子在網上揚言自己抄家式捕捉大量大壁虎。（網上截圖）

即使直指用以「煲湯」 漁護署需知來源地才可跟進

但即使該男子自行將所捕捉到動物的圖片放上網，甚至公開聲稱要用動物「煲湯」和承認自己狩獵，漁護署還需要確切知道動物的來源，例如是由哪個郊野公園捕捉，是否人工養殖以及是否有銷售意圖等資訊，方有足夠證據指證販賣者。根據香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，任何管有屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》內相關附錄的活生動物作商業用途，如屬野生動物必須向當局申請許可證；如果為人工繁殖，則可豁免申請許可證，但仍需擁有證明書或單據說明動物來歷。坊間有一些討論捕捉野生動物的Facebook群組，其中有群組指明討論者不可以透露捕捉地點，以保護自然生態，令執法難度更高。

男子聲稱所捕捉的大守宮為本地所出。（網上截圖）

刪除貼文即失去證據 管有不受保護動物毋須許可證

而且，要追蹤鍵盤背後的捕獵者並不容易，若他們將貼文刪除，市民搜證難度亦隨之增加。網民阿泰指自己曾經6次向當局舉報有人捕捉野生物種，但僅一次獲漁護署瀕危物種保護科回覆，內容指，由於原帖已被刪除，漁護署未有證據證明該名人士於香港境內管有受保護動物，故會繼續調查。

而若動物本身不屬受保護，投訴未必受理。其友人曾向漁護署的濕地及動物護理科舉報有人捕捉大壁虎，獲回覆指大壁虎並非受保護的野生動物之一，故管有者並不需申請許可證，變相令不受保護的動植物任人捕捉。阿泰指，「除非你影相影到佢係郊野公園入面捉動物或者比afcd（漁護署）既人親眼見到」，否則亦難以證明動物來歷，令網絡執法和舉報困難，令一眾熱心人士覺得「點舉報都徒勞無功」，十分灰心。