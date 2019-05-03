【打Botox奪命】86歲李宏邦醫生被暫控21項罪名　下周一提堂

尖沙嘴去年11月發生打Botox奪命意外，86歲整形外科醫生李宏邦被指在診所內為一名52歲女熟客注射Botox，對方突然昏迷，送院搶救一日後不治。事發後，有人曾向警方指女事主因哮喘求診，後來才改稱女子曾接受Botox注射。李宏邦其後涉案被捕，至今日（3日）已被暫控2項「企圖誤導警務人員罪」、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」及7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」，案件將於下周一（6日）在九龍城裁判法院提堂。

事發於去年11月11日下午5時許，現場為堪富利士道8號格蘭中心17樓「李宏邦醫生美容整形集團」診所，當時一名姓張52歲女子接受醫學美容服務後突然暈倒，昏迷不醒，有人報警求助。女事主被送院搶救，延至翌日上午9時42分證實不治。據了解，李宏邦最初向警方聲稱，該名女子沒有預約下到該中心求醫，稱有哮喘，她服用中心醫生開的藥後暈倒。警方追問下，有人才直認女病人接受botox注射後暈倒。李宏邦其後涉案被捕。

現已八旬的李宏邦，是本地著名整形外科醫生。其診所曾於2003年涉美容事故，一名71歲鋼琴女教師進行腹部抽脂手術，接受麻醉藥注射後昏迷，送院前證實死亡，醫務委員會於2009年裁定李宏邦專業失德，重罰停牌五個月。及後診所於2014年涉違規處理醫療廢物，令有關男職員小腿遭針刺中，李宏邦被裁定罪名不成立，當庭釋放。

警方翌日到格蘭中心17樓「李宏邦醫生美容整形集團」診所調查。（資料圖片）