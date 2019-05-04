【撳錢小心】AEON提款機失守　全線櫃員機服務暫停無人問津

警方昨（3日）公佈有保加利亞犯罪集團成員在尖東港鐵站櫃員機加裝讀卡器及針孔鏡頭，套取客戶提款卡資料及密碼，再複製假卡提取現金購買比特幣（Bitcoin）。據了解，涉事提款機為AEON櫃員機，記者到現場視察，除了有關提款機，AEON其他地點的提款機都暫時停止服務。

旺角站港鐵大堂的AEON櫃員機暫時停止服務。（黃偉民攝） 全港共有126部AEON櫃員機，今（4日）記者到旺角港鐵站大堂及黃埔花園分行的AEON櫃員機視察，兩部提款機都暫時停止服務，而機上只顯不「抱歉此機未能提供服務，閣下可改用電話現金預支服務」的字眼。在記者視察其間，兩部提款機都放置於人流多及當眼位置，不過一直都未有市民企圖使用AEON櫃員機提款。記者其後致電AEON客戶服務熱線查詢，職員指由於AEON提款機早前被人不正當使用，因此全線櫃員機需暫停服務至另行通知。

4月兩度被安裝讀卡器 3男被捕

警方上月兩度接獲發卡機構通知，發現有人將同款讀卡器插入尖東站同一部櫃員機內，鍵盤膠蓋上更被安裝一部針孔攝錄機。經調查後，警方發現犯罪集團套取客戶提款卡資料及密碼，再複製假卡提取現金購買比特幣（Bitcoin）。現有７個客戶舉報在未經授權下被人提取共約20萬款項。

商業罪案調查科和網絡安全及科技罪案調查科，根據線報及深入調查，於5月2日凌晨時突擊搜查佐敦一間酒店，並拘捕三名以旅客身份入境的保加利亞籍男子，年輕介乎26至33歲，警方在兩間酒店房內檢護2個同款讀卡器、1個針孔鏡頭、電腦、114張偽造信用卡、7萬元現金。警方估計是首次在東南亞發現同類讀卡器。三名男子現已被暫控合共一項管有用作製造虛假文書的設備，今日（4日）於西九龍裁判法院提堂。