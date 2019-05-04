【休班警被捕】荃灣小巴上非禮17歲少女　54歲休班警斷正

休班警涉小巴上非禮少女斷正。一名54歲休班男警，昨（3日）晚11時25分乘搭小巴至荃灣青山公路青龍頭段時，懷疑非禮一名17歲少女。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌非禮拘捕該名休班警員，被捕人士已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到，案件交由荃灣警區重案組跟進。警方發言人表示，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

去年休班警於荔景站 涉非禮一名16歲女生

近年屢有休班警員干犯罪行被捕。上月，一名46歲休班警經羅湖邊境管制站返港時，被發現藏有小量懷疑冰毒、一個懷疑冰壺及超過200支懷疑未完稅香煙，涉嫌藏毒、藏有可作吸食毒品工具及藏有應課稅貨品被捕。今年二月，一名46歲休班男警涉嫌藏毒，警員在他身上檢獲約1.65克懷疑氯胺酮，總值約660元。去年11月，55歲休班警趙魯光涉嫌在港鐵荔景站涉嫌非禮一名16歲女生，被控一項猥褻侵犯罪。

去年45名警務人員 因干犯罪行被捕

據資料顯示，去年一共有45名警務人員因干犯罪行被捕，其中38名警務人員由警方作出拘捕，罪行包括偷竊、防礙司法公正、傷人、詐騙、虛假文書、非法性罪行、交通事故遊蕩及企圖爆竊等罪行。另外，有七名被捕警務人員，由其他紀律部隊進行拘捕。總結而言，2017年被捕的警務人員合共有29人，而去年增加55%至45人。