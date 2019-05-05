【無牌電動車】電動單車橫行新界　警一連兩日打撃行動　三人被捕

內地流行的電動單車熱潮蔓延至新界，有見及此，警方一連兩日於新界進行打撃無牌電動車行動，行動至今已拘捕三人。今早（5日）警方於天水圍拘捕一名女子，涉嫌駕駛時沒有第三者風險保險、駕駛未有登記車輛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車，相關電動車已被送往車輛扣留中心作檢查。警方表示，有關行動將會繼續進行，以保障道路安全。

警方今早於天水圍天瑞徑發現一名女子駕駛一輛懷疑電動單車，圖為涉事電動車。（警方圖片）

一連兩日打撃行動 拘三人扣涉案電動車

警方一連兩日進行打撃無牌電動車行動！繼昨早（4日），新界北總區交通部執行及管制組聯同上水分區特遣隊人員，於沙頭角公路及上水拘捕一男一女駕駛無牌電動車後，今天行動繼續進行。今早（5日）10時許，警方續於屯門及天水圍區一帶進行打擊行動，並於天水圍天瑞徑發現一名女子駕駛一輛懷疑電動單車，上前截查後將該名42歲姓陳本地女子拘捕，現正被扣留調查。

案件中，被捕女子涉嫌駕駛時沒有第三者風險保險、駕駛未有登記車輛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車被捕，相關電動車已被送往車輛扣留中心作進一步檢查。警方表示，有關行動將會繼續進行，以保障道路安全。

未經登記領牌電動車 涉違《道路交通條例》

警方提醒市民，電動可移動工具不適宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，在道路、行人路及單車徑上，使用未經登記及領牌的電動可移動工具，或違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，市民切勿以身試法。