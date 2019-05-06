【陳錦康病逝】工權會兩年不斷慰問　工殤遺孀：全靠佢先幫到我

丈夫在K11工作時墮斃，頓時失去家庭支柱，陸太直言工業傷亡權益會「幫助好大」。兩年來不時參與「媽媽會」活動，她感謝工權會不斷的鼓勵和支持，對總幹事陳錦康離世感可惜。

丈夫在K11工作時墮斃，陸太（口罩者）徬徨無助，全靠工權會陪伴。（資料圖片）

兩年前，一年之始的1月3日，65歲姓陸男工人在尖沙咀K11商場一個3米高平台墮下死亡。患有眼疾的陸太頓失家庭支柱，工業傷亡權益會與建造業總工會均有派人支援。燃眉之急得以解決，但工業傷亡權益會未有停止關顧，陸太表示：「兩年來未斷過（關心），每月發放會務消息，有活動又叫我去。」

工殤遺孀：全靠佢先幫到我

陸太表示過去兩年與工權會一直有聯絡，參與活動不時見到陳錦康，對他的離世感到可惜「冇咗個咁好嘅人。」她難忘工權會由丈夫出事當日的陪伴，事後參與「媽媽會」活動，眼疾惡化不願外出時，職員又會鼓勵她：「我哋好多人睇住你！唔好收埋自己！」