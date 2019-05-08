【珍惜生命】功課問題捱罵　13歲仔遺書講對不起　水泉澳邨墮橋亡

今（8日）晨7時33分，沙田水泉澳邨河泉樓對開位置，有途人報案指發現一名男童失去意識，倒臥山坡石澗。救護員到場後，送傷者往威爾斯親王醫院搶救，惟最後傷重不治。

警方到水泉澳邨一行人天橋調查，於對開的山坡石溪位置發現懷疑屬於死者的涼鞋及少量血跡。據悉，少年今早身穿便服，離家後不知所終。家人其後獲通知指愛兒無回校，即四出尋找。消息指，事主13歲姓張，死前留有遺書，有家屬到醫院了解事件，得知死訊後情緒激動。警方初步調查後，認為事件無可疑，指男童在今晨三時半左右，走到連接水泉澳邨的最頂一條天橋，並爬出金屬通道，約5分鐘後一躍而下，飛墮70米後倒臥山坡。死因有待驗屍後確定。

據了解，死者在沙田區博康、乙明邨一帶就讀中學，遺書大概提及感到自己做錯、「對唔住屋企人」 以及對前途無希望，警方調查後指遺書中並無直接提及因學業壓力自殺，但相信死者近日亦面對功課壓力。據悉，學童昨晚因功課問題，受家長責罵，早上離家外出，並在上址輕生。

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