【電話騙案再臨】「假冒官員」呃19歲女生300萬

警方今日公佈本年第一季共接獲127宗電騙案舉報，較去年增加近四成，當中大部份涉金錢損失，金額高達3,446萬港元，當中「假冒官員」手法佔總金額近九成。警方又指，單一最大損失的案件受害人為19歲暫居香港內地女學生，向騙徒匯約三百萬港元後，始發現受騙。

東九龍重案組總督察譚威信表示，本年電騙數字較去年同期上升。（梁銘康攝） 「假冒官員」騙案高達三千萬 佔整體九成 東九龍重案組總督察譚威信表示，本年第一季共接獲127宗電騙案舉報，較去年增加四成，當中125宗涉金錢損失，較去年增加七成，涉及3,446萬港元，金額較去年增加六成。電騙手法主要分為三類，最多為「猜猜我是誰」，其次為「假冒官員」及「虛構綁架」；當中又以假冒官員涉案金額最多，43宗涉金錢損失的案件總金額高達3,055萬港元，佔整體受騙金額近九成。另外，「猜猜我是誰」手法騙案則增加六成半，涉及384萬港元。

19歲內地生被騙三百萬 匯款後始發現受騙

東九龍重案組總督察譚威信表示，受害人當中近五成為61歲以上人士，其中七成為家庭主婦或退休人士；約兩成人為30歲以下人士，約九成人為「假冒官員」手法的受害人。警方又表示，本年第一季單一最大損失的案件為假冒官員案件，涉及352萬港元，受害人為19歲暫居香港內地女學生，於本年三月份在住所收到詐騙來電，騙徒假裝速遞公司職員，指少女涉及犯罪活動，先後指示其將352萬存入新開設的銀行戶口作保險金，及後受害人發現金錢被轉走遂報警求助，暫無人被捕。

冒認內地官員 威嚇受害人干犯嚴重罪行

警方表示，騙徒會於海外設立電話詐騙中心，用假冒來電顯示的技術，再以預碌電話訊息，冒充公私營機構職員，包括物流公司及內地執法人員。當受害人接聽並根據指示按下相關電話鍵，便會自動轉駛到二線，騙徒會以警察身份對受害人進行威嚇，例如冒認內地檢察官員，指其干犯內地嚴重罪行，銀行資金已被害凍結，需根據其指示，更要定時報告行蹤 將事件保密。及後，對方將要求受害人以不同藉口交出金錢到騙徒戶口，以證明清白，包括登入虛假網站，惡意手機程式等騙取其金錢、取得其銀行戶口及資料，及指示受害人直接到銀行匯錢。

另外，警方詐騙協調中心數據顯示，本年第一季共接獲6203宗求助或查詢電話，當中約一成為電話騙案，以防騙熱線電話則成功阻止26宗進行中電騙案件。另外，中心本年接獲三百多宗攔截騙款要求，涉及超過14億港元，成功攔截娥七億港元騙案。