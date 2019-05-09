【塌樹傷人】紅磡20米鳳凰木壓傷女途人　專家：估計已腐爛數年

紅磡福至街一棵20米高的鳳凰木塌下，擊傷對面馬路一名女途人。現場為紅磡灣中心外一段用作停車泊位的私家路，行人路旁種有9棵大樹，其中5棵為鳳凰木。今日下午3時許，其中一棵高約20米、直徑約1.5尺的鳳凰木，向馬路方向塌下，當時一名47歲姓區女途人正步經對面行人路的酒樓對開，被塌下樹冠擊中頭部，幸僅受輕傷流血，有目擊者發現情況隨即上前將傷者扶出，傷者其後被送院救治。

專家：估計樹根生長範圍不足導致腐爛

塌下的大樹橫亙整段馬路，其外露樹根僅長約2尺，而且呈腐爛狀。長春社總監蘇國賢分析涉事塌樹的相片後指，如此大棵鳳凰木卻只有這麼少樹根，斷口比較平，亦不見底部有大條樹根被扯出，加上大樹被石屎圈包圍，估計樹根生長範圍不足導致腐爛，相信問題已發生一段長達4至5年的時間。蘇國賢估計該棵樹本來未必腐爛至如此嚴重，否則不會生長至這麼大棵，但要視乎期間路況有否改動，例如曾加鋪石屎或修路等令樹根受傷，然而他指觀乎現場石屎圈的大小，根本不足夠樹根大的鳳凰木生長。

私家路樹木無監管 促修例限定期檢查

事發地點為私家路，蘇國賢指現時於私家路或私人地方種植的樹木，理論上不由政府部門負責管理，政府亦無權規定物業管理公司或樹木擁有人定期為樹木進行檢查及保養，惟如地政總署收到投訴，有權根據地契條款發信要求管理者跟進危險樹木。蘇國賢稱於2014年半山羅便臣道發生私人地段塌樹擊斃一名孕婦意外，政府其後制訂《樹木管理手冊》作為私人物業業主樹木管理的指引，惟只屬提醒性質而並無硬性規定，蘇國賢認為政府應修改法例加強監管私人物業為樹木進行檢查保養。