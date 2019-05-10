【抄牌新指引】警新招打違泊　被抄牌後仍阻塞　每隔30分鐘可再抄

警方修訂警員處理違例泊車的內部指引，列明警員於向車輛發出第一張違泊告票後30分鐘，可以發出第二張告票。有職業司機對此表示擔心，指因工作需要泊街迫不得已，如被抄兩張「牛肉乾」當日工作已虧本。亦有司機指現時街道車位少，相信警方不會硬性執法，「如硬性執行會好反感，社會上亦會好大迴響」。有前線交通警則指「人心肉造」，會按情況彈性處理。

警方新指引列明警員於發出第一張違泊告票後30分鐘，可以發出第二張告票。

新指引隔30分鐘可再抄牌 嚴重阻路可抄牌後拖車

警方交通部最近為更嚴厲打擊違泊問題，修訂《交通程序手冊》中《定額罰款（交通違例事項）條例》，包括列明如車輛無人看守下違泊或阻塞路道，警員於發出第一張告票後30分鐘，可以發出第二張告票，指引又稱如車輛構成嚴重阻礙，警員應先發告票然後拖走車輛。另外，如果車輛有人看守，但司機不理會警員警告或發出的告票，警員應警告司機車輛或會被拖走，如任何人於警方發出拖車警告後試圖干擾程序，警員可以「妨礙警務人員執行職務」拘捕有關人士。

職業司機明哥對新指引感擔心。（魯嘉裕攝） 職業司機：抄兩張我哋已經蝕本 職業司機明哥指，剛從朋友流傳間收到有關消息，對新指引感到擔心，他說：「梗係擔心，30分鐘又抄多張點搞呀，兩個鐘頭四張喎，一定擔心」，他指平日駕車工作基本上一定要停泊街上，方便同事取用維修工具，他基本上不會離開車輛，如果被抄一張牛肉乾已經損失很大，「抄兩張我哋根本已經蝕本，搵得幾錢一日」，新指引實行後他指自己更會做好防範，又稱指引對單獨駕車並要運貨的司機影響最大。

陳先生認為，如警方有新指引應向公眾公開。（魯嘉裕攝） 司機：如硬性執行會很反感 另一名司機陳先生指未有聽過新指引，亦不清楚現行的措施為何，曾聽說過一小時後可以被抄第二張牛肉張，惟自己未試過被連抄。他指警方如硬性執行新指引會很反感，相信社會上亦會很大迴響，「有時搵食，停一停上落貨都方便啲，如果有法規但唔硬性執行都可以」。他指現時街道車位少，相信警方應不會太強硬，又認為如警方有新指引應公開，例如開記者招待會同市民公佈。

有警員表示，工作時會按情況彈性處理。（魯嘉裕攝）

交通警：人心肉造 會按情況彈性處理

有交通警透露，過去針對違泊的指引未有清晰規定警員要相隔多少時間再向同一違迫車輛抄牌，但以過去經驗「連抄」並不會常見，因為他們主要目的都是希望令交通暢順，「你抄一張佢唔走嘅，抄第二張佢都係唔走㗎啦」。而新指引列明目的為加強打擊違泊，警員指於實行後會按指引執行，但工作時會按情況彈性處理，「人心肉造，如果佢係做緊嘢嘅身水身汗，都會先提醒佢盡快開走」。