【非洲豬瘟】上水屠房設消毒區　職員穿保護衣　貼通知宣布受感染

香港出現首宗非洲豬瘟，據指上水屠房有廣東入口豬隻內臟，驗出帶有非洲豬瘟病毒，約6,000隻活豬將被人道毀滅。晚上9時許，香港01記者前往受感染的上水屠房了解，大批傳媒在門外守候最新消息，屠場內設有消毒區及登記處，有身穿保護衣的人員在場內走動。有警員到場維持秩序。

據了解，上水屠房有廣東入口豬隻內臟，驗出帶有非洲豬瘟病毒。(王譯揚攝)

漁護署在場外貼出通知書，宣布由五豐屠房持牌的上水屠房受非洲豬瘟感染。漁護署署長已根據香港法例第139A章《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》（《規例》）第30條宣佈上述地方為受非洲豬瘟傳染地方。

根據《規例》第31、32、33條，如無高級獸醫官發出的特別許可證，則不得將任何動物或禽鳥，以及任何屠體、屍體、飼料、墊料、糞便、器具、奶類或其他東西，移離受傳染的地方。

除高級獸醫官及在其指示下行事的人、警務人員、任何當值的督察及動物或禽鳥的看顧人外，任何人無特別許可證，不得進入或離開受傳染的地方。

任何受傳染的地方的擁有人或佔用人及掌管人，須就對該地方進行檢查、清潔和消毒，以及對在該地方為動物或禽鳥而使用或在動物或禽鳥附近使用的圍欄、籬笆、器具或其他東西進行檢查、清洗和消毒而提供合理的便利。

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