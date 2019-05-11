【非洲豬瘟】豬商斥未驗先殺不科學　不排除司法覆核升級抗爭

政府昨日（10日）驗出上水屠房有豬隻含有非洲豬瘟病毒，所以要封閉屠房及銷毀6000隻豬。破天荒首次大規模殺豬，業界對當局的做法感到不滿，認為未有檢驗屠房內的其他豬隻便將其全部銷毀，令肉商損失慘重，涉款1800萬元。業界表示，希望政府能先檢驗豬隻及屠房，才決定是否銷毀豬隻及封閉屠房，否則不排除司法覆核，抗議政府無理殺豬，抗爭行動也會升級。

（梁銘康攝）

許偉堅：還業界一個公道

「政府無理！」「要求對話！」業界代表鮮肉大聯盟理事凌偉業表示，對於政府決定暫停運作上水屠房感到不滿，質疑政府未為屠房6000豬隻進行檢驗，就決定銷毀所有豬隻，做法極不科學，並對業界造成嚴重打擊。業界現時有三大要求，希望政府為豬隻進行非洲豬瘟病毒快速測試，若證實豬隻未有病毒需要放行；第二，要求政府先檢驗屠場是否存在豬瘟病毒，才決定封閉屠房；第三，要求政府交代日後遇上類似情況應如何處理，否則業界難以向市民交代及面對將來。

他指，稍後若與政府未能達成共識，不排除將行動升級，包括進行司法覆核，抗議政府無理撲殺豬隻。食衞局局長陳肇始將於稍後5時許會見業界，豬肉行總商會理事長許偉堅稱，希望局方拿出誠意解決問題，還業界一個公道。

他們指，荃灣屠場今日的活豬拍賣價，比平時飆高1200元一擔，重申要求政府先驗豬，再決定是否殺豬，他們指，早上已要求政府做化驗，快速測試只需四小時就會有結果，但政府一直不理。他強調，業界並非罔顧市民安全，如證實上水屠房內的其他豬隻有問題，業界會支持政府銷毀。

食衞局局長陳肇始見記者時表示，上水屠房已受感染，需要盡快清洗及消毒，以防病毒擴散到香港其他豬場，與其他有非洲豬瘟的國家做法一致，局放稍後將會與業界解釋銷毀豬隻及封閉屠房原因，希望對方理解。她又稱，銷毀豬隻將以市價賠償予豬農，稍後亦會將與業界商討賠償細節。