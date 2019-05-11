【中環烈火九巴】怡和大廈九巴突自焚　火勢蔓延全車波及天橋

今晚（11日）晚上9時27分，一輛由屯門開往灣仔會展的961號九巴過海巴士，駛經中環怡和大廈對開時突然自焚，巴士車尾不斷起火冒煙，並迅速蔓延至整部巴士。網上片段所見，巴士不斷冒出火舌，附近經過的車輛都避之則吉，巴士司機則站於巴士前約20米，消防正於現場協助灌救。來往交易廣場的行人天橋被燒至出現10米乘5米大洞，消防正向行人天橋灑水降溫，消防表示火勢或影響天橋結構，將封閉天橋待進一步檢查。現場消息指，事發時巴士上約有6至7名乘客，乘客聞到異味，通知巴士車長疏散，意外中無人受傷。

姓詹巴士司機指出，他入職16年，駕駛此路線約一年，首先遇到巴士起火。他指，今日下午4時上班，起火班次為他的第二轉車，巴士起初無異樣，巴士由海港政府大樓駛出後，聽到巴士傳出「嘭」一聲，後來更有異味傳出，當駛至怡和大廈時，已發現巴士「愈來愈慢」，行駛時不順暢，他遂停車拉手掣，有乘客走至車頭向他反映車廂內有燶味，立即在安全位置打開車門疏散乘客。此時，他回頭看車尾，已發現冒出大量濃煙。

他續稱，疏散乘客後，本來打算用車上的滅火筒撲救，有乘客將他拉走，「自己都做唔到啲咩，好快燒得」，只能看著巴士陷火海，燒了4至5分鐘便兩度傳出爆炸聲，更感受到爆炸震盪的威力，「好彩疏散到啲乘客，如果唔係不堪設想」。司機又指，公司有指引，一旦巴士起火，首先要熄巴士總掣，然後疏散乘客，最後才在安全情況下嘗試撲救。

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