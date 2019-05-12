【警員開槍】法籍平治司機屯門友愛邨圖撞警察　警開三槍制服

屯門友愛邨深夜發生警員開槍事件，造成一名警員及一名男子受傷。事發於周日（12日）凌晨2時許，警員在屯門公路截查可疑車輛時，一輛平治加速逃去，逃至友愛邨愛智樓停車場時意圖駛向警員。警員拔槍喝止，但司機沒有理會，一名警署警長於是連開3槍，打中平治車尾擋風玻璃，並打中司機左前臂，警方隨即上前將他拘捕。

（賴南秋攝）

新界北總區刑事（行動）警司陳依萍交代案情，指新界北交通部在屯門公路往元朗方向近青盈路發現一部可疑車輛，警員展開追截，車輛加速逃去，沿屯門公路往元朗方向駛去，最後駛入友愛邨停車場。警員評估現場情況後，在出口擎槍作出戒備，一分鐘後車輛準備離開，亦在閘前停下。警員上前處理，惟不慎跌倒，車上司機罔顧警員安危，加速向警員駛去。警員感生命受嚴重威脅，警告下向司機開三槍。

車上男子加速沿愛勇街駛出，撞毀停車場車閘。法國籍司機涉危險駕駛、無牌駕駛、駕駛無第三者保險車輛、未獲授權使用運輸工具、刑事毀壞，最終在友愛路停車場出入口被捕。司機本涉藏毒被通緝，現時左前臂中槍在屯門醫院留醫。該名警員手背受傷，清醒送屯門醫院治理。警方在司機座位地下、車門尋回彈頭，強調開槍過程符合警方指引。案件交由新界北重案組調查，呼籲市民提供資料。