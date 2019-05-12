警重挫人蛇集團　「一條龍」招越南黑工　包偷渡工作住宿娛樂

活躍新界北區人蛇集團收取數千至萬餘元報酬，以「一條龍」方式協助以越南籍為主的非法入境者偷渡來港、安排他們當黑工、提供住宿及娛樂。警方新界北總區刑事部早前接獲相關舉報，於過去三個月派卧底探員調查搜證，至前日及昨日聯同入境處展開「捷網」行動，突擊搜查新界北約70個目標地點，拘捕93人，包括男主腦及女骨幹成員。警方相信行動已瓦解一個活躍於新界北的人蛇集團。

人蛇集團為非法入境者安排偷渡、工作、居住及娛樂。（林振華攝）

偷渡工作住宿娛樂「一條龍」

新界北總區重案組第二隊署理總督案黃詩斌表示，刑事部接獲舉報，指有一個活躍區內的人蛇集團涉嫌協助越南籍為主的非法入境者，在區內工作、住宿及娛樂，遂於2至5月派出卧底探員深入調查及搜證，鎖定集團的骨幹成員、黑工、非法入境者，以及相關其工作與住宿地方。

根據調查，主腦及骨幹成員會利用背景及渠道，招攬經水陸兩路進入香港的人蛇，以「一條龍」方式，為他們安排工作、居住劏房，並有安排交通往返工作地點，並提供偽造身份證，以避免人蛇身份被揭穿，更有無牌酒吧等場所供其娛樂及消遣。

警方展示證物。（林振華攝）

黑工洗碗工場、黑工宿舍處同一工廈

警方調查三個月後，於周五及周六（10日及11日）聯同入境處進行「捷網」聯合行動，突擊搜查屯門、元朗、上水、大埔約70個目標地點，包括物流中心、回收場、洗碗工場、洗衣工場、食肆及多個住宅單住。其中，警方在屯門工業中心一個洗碗工場中，拘捕11個非法勞工，並在該大廈其他樓層發現黑工宿舍。行動中，檢獲大量懷疑偽造身份證的影印本。

警拘62男31女 人蛇集團男主腦被捕

62男31女被捕人士介乎20至60歲，其中包括一名持香港身份證中國籍男主腦及持香港身份證越南籍女骨幹成員，兩名涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」及「協助未獲授權進境者留下」，一經定罪可判罰款500萬及監禁14年。另外26名為越南籍非法入境者、49名非法勞工及3名涉案僱主，涉嫌「使用或管有偽造的簽證身份書」、「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆僱用不可合法受僱的人」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「協助及教唆非法入境者未得入境處處長授權而留在香港」、「違反逗留條件」包括逾期居留、接受有薪或無薪的僱傭工作，以及「協助及教唆違反逗留條件」。

「一條龍」服務幾千元起 黑工日薪約400元

被捕人士中，15名持香港身份證、3名持護照、15名持港澳通行證（俗稱「藍簿仔」雙程證）、34名持擔保書（俗稱行街紙）。據了解，持行街紙黑工以印度、巴基斯坦、尼泊爾為主，26名越南籍非法入境者以數千至萬餘元代價，由深圳坐船或火車進入香港境內，部分黑工日薪約400至500元。

快速應變部隊署理總督察黃碩勳表示，黑工在低技術或重視勞動力的地點工作，警方提醒僱主請人時細心留意識別其身份，呼籲僱主不要聘用非法勞工，違者可監3年及罰款35萬元，若對求職人士身份有懷疑可向執法人員聯絡。